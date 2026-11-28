Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um homem morreu ao colidir um Fiat Palio contra um muro e um pilar de uma empresa de transporte, em Arcos, no Centro-Oeste de Minas, na manhã deste sábado (28/11). Outras duas pessoas ficaram feridas.

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Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), ao chegar ao local, os militares encontraram uma das vítimas, uma mulher de 20 anos, que estava no banco traseiro, já recebendo atendimento da Unidade de Suporte do Samu da cidade. Ela estava confusa e apresentava suspeita de fratura no fêmur esquerdo.

Os outros dois ocupantes do carro, que estavam nos bancos dianteiros, ficaram presos às ferragens. Os bombeiros iniciaram o resgate do condutor. Porém, ele morreu no local.

Em seguida, o terceiro passageiro, com múltiplos traumatismos, foi retirado do veículo e entregue aos cuidados da equipe do Samu. As duas vítimas sobreviventes foram encaminhadas para atendimento médico.

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A Polícia Militar (PMMG) também esteve presente para fazer a segurança e o isolamento da área. Após a conclusão dos trabalhos periciais, os bombeiros finalizaram o desencarceramento do corpo do motorista, entregue à funerária responsável.