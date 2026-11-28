MG: carro capota, e motorista morre, na BR-354
Corpo de Bombeiros realizou o desencarceramento e a retirada do corpo do interior do veículo neste sábado (28/11)
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Um carro capotou na BR-354, na altura do km 143, em Presidente Olegário, no Noroeste de Minas, na madrugada deste sábado (28/11). O motorista morreu.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a ocorrência foi atendida por duas viaturas do 12º Batalhão, sediado em Patos de Minas. Ao chegar ao local, encontraram a vítima sem sinais vitais ainda dentro do veículo.
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A morte foi atestada pelo médico da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
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A equipe do Corpo de Bombeiros realizou o desencarceramento e a retirada do corpo do interior do carro. Posteriormente, o corpo foi entregue à funerária de plantão e encaminhado a Patos de Minas.