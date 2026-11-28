Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um carro capotou na BR-354, na altura do km 143, em Presidente Olegário, no Noroeste de Minas, na madrugada deste sábado (28/11). O motorista morreu.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a ocorrência foi atendida por duas viaturas do 12º Batalhão, sediado em Patos de Minas. Ao chegar ao local, encontraram a vítima sem sinais vitais ainda dentro do veículo.

A morte foi atestada pelo médico da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A equipe do Corpo de Bombeiros realizou o desencarceramento e a retirada do corpo do interior do carro. Posteriormente, o corpo foi entregue à funerária de plantão e encaminhado a Patos de Minas.