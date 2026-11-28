BH: trio é preso por roubo de corrente de ouro na Avenida Bias Fortes
Suspeitos foram localizados pela Polícia Militar na Praça José Mendes Júnior, na Savassi; corrente de ouro foi encontrada com um dos abordados e reconhecida pela vítima
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Três homens foram presos suspeitos de roubar uma corrente de ouro de um pedestre neste sábado (28/11), no cruzamento da Avenida Bias Fortes com a Rua Rio de Janeiro, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.
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Segundo informações da Polícia Militar (PM), logo depois de serem acionados para atender à ocorrência, os militares iniciaram buscas pela região para identificar e localizar os suspeitos.
Durante o rastreamento, três homens com características semelhantes às repassadas à corporação foram localizados na Praça José Mendes Júnior, na Savassi.
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Durante a abordagem e a busca pessoal, os policiais encontraram uma corrente de ouro com um dos suspeitos. O objeto foi posteriormente reconhecido pela vítima como sendo de propriedade dele.
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Diante dos fatos, os três homens receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Plantão II (Deplan II) da Polícia Civil, juntamente com a corrente de ouro recuperada.
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As idades dos suspeitos e as circunstâncias do roubo não foram divulgadas pela Polícia Militar.