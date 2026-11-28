Três homens foram presos suspeitos de roubar uma corrente de ouro de um pedestre neste sábado (28/11), no cruzamento da Avenida Bias Fortes com a Rua Rio de Janeiro, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

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Segundo informações da Polícia Militar (PM), logo depois de serem acionados para atender à ocorrência, os militares iniciaram buscas pela região para identificar e localizar os suspeitos.

Durante o rastreamento, três homens com características semelhantes às repassadas à corporação foram localizados na Praça José Mendes Júnior, na Savassi.

Durante a abordagem e a busca pessoal, os policiais encontraram uma corrente de ouro com um dos suspeitos. O objeto foi posteriormente reconhecido pela vítima como sendo de propriedade dele.

Diante dos fatos, os três homens receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Plantão II (Deplan II) da Polícia Civil, juntamente com a corrente de ouro recuperada.

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As idades dos suspeitos e as circunstâncias do roubo não foram divulgadas pela Polícia Militar.