Um carro roubado no Rio de Janeiro foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite dessa sexta-feira (27/11), em Montes Claros, no Norte de Minas. O veículo era conduzido por um jovem de 18 anos.

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Segundo a corporação, a abordagem ocorreu por volta das 21h10, na altura do km 511 da BR-251.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que o veículo, um Jeep Compass, estava clonado e que sua identificação original tinha registro de roubo no Rio de Janeiro, desde 9 de outubro deste ano.

O condutor e o automóvel foram encaminhados à Polícia Civil de Montes Claros para os demais procedimentos legais.

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A PRF não informou como o jovem teve acesso ao veículo.