Carga roubada de cosméticos, avaliada em R$ 855 mil, é recuperada em Minas

Uma carreta que transportava uma carga roubada de cosméticos e perfumes, avaliada em R$ 855.518,18, foi localizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante fiscalização no km 774 da BR-040, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A ação ocorreu na tarde desta terça-feira (10/11), após uma denúncia feita pela empresa seguradora.

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Durante a abordagem, os policiais identificaram que o conjunto formado por caminhão-trator e semirreboque circulava com placas diferentes das originais. Após procedimentos de identificação e consultas aos sistemas informatizados, a equipe constatou que o veículo tinha registro de roubo.

A carga, pertencente à empresa Unilever, era acompanhada de diversas notas fiscais e totalizava R$ 855.518,18. O condutor, um homem de 32 anos, informou aos policiais que havia recebido os produtos no Posto Caiapó, em Uberlândia (MG), e que o destino final seria o município de Três Rios (RJ).

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O condutor da carreta foi preso em flagrante pelos agentes da PRF pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Judiciária, em Juiz de Fora.