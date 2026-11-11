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ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Idoso que estava foragido após abusar do neto é preso na Grande BH

Após denúncia, suspeito fugiu para São Paulo, mas foi preso ao retornar a Minas Gerais

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Estado de Minas
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Repórter
11/11/2026 21:22 - atualizado em 11/11/2026 21:39

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Nova Lima (MG) - 69,89 pontos - Cidade em expansão econômica, especialmente no setor imobiliário. Belas paisagens naturais e infraestrutura voltada ao turismo ecológico. Boa qualidade de vida, com serviços públicos adequados.
Idoso foi preso em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte crédito: Nonato III wikimedia commons

Um homem de 75 anos, que estava foragido desde 2024, foi localizado e preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele era investigado por estupro de vulnerável. A vítima era o neto por consideração, de apenas 12 anos.

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O mandado de prisão preventiva, cumprido nesta terça-feira (10/11), foi resultado de uma investigação conduzida pela equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Lima. Após ser denunciado, o idoso fugiu para São Paulo, mas foi preso assim que retornou ao município mineiro.

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O crime foi denunciado à polícia pela mãe da vítima em agosto de 2024. De acordo com as investigações da PCMG, os abusos sexuais eram recorrentes e ocorriam na residência da vítima. O avô de consideração do adolescente se aproveitava dos momentos em que os dois ficavam sozinhos no local para cometer os crimes.

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A vítima também relatou ter sofrido ameaças para não revelar os abusos. Com base na investigação, que reuniu depoimentos, avaliação psicológica da vítima e informações de órgãos da rede de proteção à criança e ao adolescente, a delegada responsável pelo caso, Mellina Clemente, representou pela prisão preventiva do homem. O pedido foi deferido pelo Poder Judiciário de Nova Lima.

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