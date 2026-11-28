Um homem foi encontrado morto a tiros na madrugada deste sábado (28/11), na Vila Nossa Senhora de Fátima, no Aglomerado da Serra, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

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Segundo informações preliminares da Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada por volta das 5h40, no Beco Falcão.

Militares do 22º Batalhão da Polícia Militar foram mobilizados para atender à ocorrência e encontraram a vítima morta em via pública, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo na cabeça.

A identidade e a idade do homem ainda não foram divulgadas.

Até a última atualização da corporação, os militares permaneciam no local, aguardando a chegada da perícia da Polícia Civil e do rabecão para a remoção do corpo.

A autoria e a motivação do homicídio ainda são desconhecidas.

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A ocorrência segue em andamento.