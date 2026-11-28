BR-135 em MG: acidente deixa 2 mortos e via interditada neste sábado (28)
Colisão ocorreu nesta manhã, no Norte de Minas; rodovia interditada e não há previsão de liberação
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Duas pessoas morreram e outra ficou ferida em um acidente envolvendo dois veículos pesados na manhã deste sábado (28/11), na BR-135, em Bocaiúva, no Norte de Minas. A rodovia está interditada nos dois sentidos, sem previsão de liberação.
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Segundo informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Ecovias Norte Minas, a colisão ocorreu por volta das 9h40, na altura do km 420 da rodovia, no sentido Sul.
As mortes de duas pessoas foram constatadas no local. Uma terceira vítima, que sofreu ferimentos leves, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
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Devido à gravidade do acidente, a BR-135 está interditada nos dois sentidos para o atendimento à ocorrência.
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Conforme a última atualização da concessionária, a interdição permanece sem previsão de liberação. Equipes continuam mobilizadas no local.
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As identidades das vítimas e a dinâmica da colisão ainda não foram divulgadas.