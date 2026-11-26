Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recebeu na última quarta-feira (25/10) um chamado para atender a um acidente no quilômetro 7 da BR-153, próximo a Araporã, no Triângulo Mineiro, de um Fiat Pulse que teria saído da estrada e parado na vegetação às margens da rodovia.

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A ocorrência, que começou como um acidente, terminou como tráfico de drogas, pois foram apreendidos 137 quilos de maconha. Além disso, os quatro ocupantes do veículo foram presos e indiciados por tráfico.

O chamado foi atendido por funcionários da concessionária Way 153, que suspeitaram de pacotes de plástico que estavam próximos ao veículo acidentado e, por isso, acionaram a PRF.

Quando os patrulheiros chegaram ao local, o veículo estava sendo removido. Nas buscas na vegetação, foram encontrados três sacos suspeitos. Ao abri-los, os patrulheiros encontraram a droga, embalada em tabletes. Um quarto saco foi encontrado submerso em uma área alagada.

Busca e captura

Quando os patrulheiros chegaram ao local do acidente, encontraram apenas o veículo e as drogas. Não havia nenhum ocupante do Fiat Pulse. Os patrulheiros solicitaram ajuda da Polícia Militar.

Pouco depois desse acionamento, os militares interceptaram um Nissan Versa nas proximidades do km 633 da BR-365, em Uberlândia, ocupado por quatro pessoas, sendo dois homens e duas mulheres.

Durante a fiscalização, um dos ocupantes chamou a atenção dos policiais por estar com as roupas e o corpo sujos de terra. Além disso, os quatro homens demonstraram nervosismo e apresentaram versões contraditórias sobre o motivo da viagem e as circunstâncias em que se encontravam.

Os policiais fizeram, então, uma vistoria no interior do veículo. Numa bolsa foi encontrada uma porção de maconha e uma chave de veículo da marca Fiat.

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Uma viatura retornou ao local do acidente e testou a chave, que ligou o Fiat Pulse. Foi dada voz de prisão para os dois casais, que foram levados para a delegacia. Os veículos envolvidos foram removidos para pátios credenciados.