Um motorista morreu carbonizado em um acidente envolvendo três carretas na tarde dessa sexta-feira (27/11), na BR-116, em Leopoldina, na Zona da Mata mineira. Duas carretas foram destruídas pelo fogo, e a rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 17h, na altura do km 777 da rodovia.

Quando os militares chegaram ao local, equipes da concessionária responsável pelo trecho e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) já haviam realizado o isolamento e a sinalização da área.

Os bombeiros iniciaram o combate às chamas e, durante os trabalhos, constataram que o motorista de uma das carretas permanecia dentro da cabine do veículo.

Ao avaliarem a vítima, os militares verificaram que o homem já estava morto e apresentava o corpo carbonizado.

De acordo com a PRF de Leopoldina, o outro condutor, de 32 anos, foi removido ao hospital de Além Paraíba pela equipe da concessionária EcoRioMinas. O motorista do terceiro veículo, de 30 anos, não ficou ferido.

Rodovia foi interditada nos dois sentidos

Depois de controlar as chamas, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo, eliminando possíveis focos de incêndio e adotando medidas para evitar que o fogo recomeçasse.

O tempo estava chuvoso e houve interdição de pista por aproximadamente 4 horas.

Ao término dos trabalhos dos bombeiros, o local ficou sob responsabilidade dos órgãos competentes para a realização dos procedimentos periciais.

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A identidade do motorista que morreu e as circunstâncias da colisão ainda não foram divulgadas.