Um grave acidente na altura do quilômetro 401 da BR-135, no município de Bocaiúva, no Norte de Minas, matou três pessoas da mesma família na tarde desta segunda-feira (23/11). As vítimas são um homem de 30 anos, que dirigia o veículo, a passageira, de 27 anos, e o filho do casal, um menino de apenas sete meses de idade.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o veículo no qual a família viajava, um Honda Fit com placas de Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, capotou nas proximidades de uma praça de pedágio. Durante o acidente, o automóvel atingiu um guard rail e só parou na pista contrária, no sentido norte da rodovia.

Quando as equipes do CBMMG chegaram ao local do acidente, se depararam com o motorista e a passageira presos às ferragens. Já o bebê havia sido ejetado do veículo. As três vítimas tiveram os óbitos constatados ainda no local do acidente. A família era natural de Pedro Leopoldo, mas residia em Janaúba.

Além do CBMMG, equipes da concessionária Ecovias, responsável pela BR-135 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) atenderam à ocorrência. Peritos da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) também estiveram no local do acidente.

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Ainda segundo informações do CBMG, apesar de as imagens mostrarem o veículo destruído sobre a pista molhada, não houve confirmação se chovia no momento em que ocorreu o capotamento. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela PCMG.