Um gari de 34 anos morreu nesta segunda-feira (23/11) depois de ser atingido por um caminhão de coleta de lixo no Bairro Limoeiro, em Ipatinga (MG), no Vale do Aço. De acordo com o registro da Polícia Militar, o veículo, que pertence à empresa Vital, perdeu a tração e o controle em uma rua íngreme.

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No local, os militares apuraram que o caminhão tentava subir a rua, mas não conseguiu vencer a inclinação, perdeu a tração e passou a descer de ré, sem controle, atingindo o gari que estava na traseira do veículo.

O acidente

Conforme o relato, os trabalhadores que estavam na parte externa do caminhão tentaram escapar. Um deles conseguiu pular para o lado direito. O outro, que estava à esquerda, foi atingido e prensado contra a parede de uma casa ao tentar se afastar, sofrendo lesões graves.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e constatou a morte do gari.

Atendimento e investigação

De acordo com a PM, o perito criminal da Polícia Civil também foi ao local, fez os trabalhos e liberou o corpo para a funerária. O condutor do caminhão foi identificado e qualificado para o registro da ocorrência.

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A PM informou que, a princípio, o caso tem características de acidente, sem elementos imediatos que indiquem crime por parte do motorista. Devido ao peso do veículo e da posição em que parou, foi preciso usar um guincho e um trator para removê-lo com segurança.