A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) efetuou, na última quinta-feira (19/11), a prisão de um homem de 31 anos investigado por importunação sexual em Belo Horizonte. Os policiais cumpriram mandados judiciais de prisão preventiva e de busca e apreensão

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A abordagem aconteceu em um quarto de hotel localizado no Centro da capital mineira, onde o suspeito estava instalado. Durante as buscas nas dependências do hotel, a equipe recolheu dois aparelhos celulares pertencentes ao suspeito e encontrou grande quantidade de anabolizantes.

Leia Mais

Preso em flagrante, o indivíduo possui extensa ficha criminal, com registros anteriores pelos crimes de estelionato e extorsão. O suspeito já havia descumprido determinação de medida protetiva e permanecia monitorado por tornozeleira eletrônica.

Origem da denúncia e novas apurações

A investigação começou em novembro de 2025, conduzida pela Delegacia Especializada de Combate à Violência Sexual (DECVS). O caso chegou ao conhecimento das autoridades após a vítima, de 31 anos, comparecer para denunciar o crime cometido por aplicativo.

Os trabalhos continuam na unidade especializada com a análise dos dispositivos eletrônicos apreendidos no quarto de hotel. A finalidade do procedimento é averiguar os registros digitais para identificar novas vítimas do investigado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem responderá a uma investigação paralela conduzida em delegacia de área logo após o término da perícia técnica sobre os medicamentos anabolizantes interceptados. A PCMG foi contatada para atualizações a respeito do caso, mas, até o momento de publicação desta matéria, não deu retorno.