A Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob) anunciou ampliações nos horários em duas linhas ônibus da capital mineira. Uma delas é a 637 (Estação Vilarinho/Canaã - via Serra Verde), na qual as alterações começaram a valer já nesta sexta-feira (27/11). A outra é a 513 (Estação Pampulha/Dandara), que passará pelas mudanças a partir do próximo sábado, 5 de dezembro.

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De acordo com a Sumob, as alterações foram feitas com o objetivo de atender às demandas dos passageiros. Ainda segundo o órgão, cartazes afixados nos ônibus informam os novos horários, que também podem ser consultados no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte ou pelo aplicativo BHBUS+.

Linha 637

A linha 637 passa a circular com novo quadro de horário nos dias úteis. Algumas viagens no horário de pico da manhã (entre as 6h e às 9h) atenderão à demanda principal, dos passageiros da Estação Vilarinho com destino ao Centro de Saúde Serra Verde.

O atendimento Estação Vilarinho/Canaã - via MG-010 continua acontecendo com as demais viagens na mesma faixa de horário.

Linha 513

Já a linha 513 passa a circular também aos sábados, domingos e feriados. A ampliação do atendimento beneficiará os moradores dos bairros Dandara, Trevo e Garças. Todas as viagens serão feitas pelo atendimento principal, via Braúnas.

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Aos domingos e feriados o novo atendimento da linha passará a circular gratuitamente com o Catraca Livre.