Ônibus derruba poste na Av. Cristiano Machado, em BH
Ocorrência foi registrada na madrugada desta sexta-feira (27/11), na altura do número 1.390, próximo ao acesso à Avenida José Cândido
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Um ônibus bateu em um poste na Avenida Cristiano Machado, no Bairro Sagrada Família, Região Leste de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada na madrugada desta sexta-feira (27/11), na altura do número 1.390, próximo ao acesso à Avenida José Cândido.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o coletivo da linha 1509 bateu contra o poste no sentido bairro, por volta das 4h10. Não houve vítimas. Com o impacto, a estrutura foi derrubada e alguns fios de energia foram rompidos.
Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente. Após a batida, o coletivo ainda ficou no local até a chegada dos responsáveis pelo deslocamento.
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Devido ao impacto na rede elétrica, a Cemig foi procurada e informou que há dois clientes sem energia. "Equipes atuando, previsão de restabelecimento na tarde de hoje", informou a companhia em nota.
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Os bombeiros tiveram que aplicar serragem e isolar a área devido ao risco de eletrocussão e pelo óleo derramado na pista. Ainda conforme a corporação, o coletivo ficou estacionado no canto da avenida e, em seguida, foi retirado. A BHTrans informou que, uma faixa de trânsito está interditada para os trabalhos da Cemig em relação ao poste.