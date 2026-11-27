Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um ônibus bateu em um poste na Avenida Cristiano Machado, no Bairro Sagrada Família, Região Leste de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada na madrugada desta sexta-feira (27/11), na altura do número 1.390, próximo ao acesso à Avenida José Cândido.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o coletivo da linha 1509 bateu contra o poste no sentido bairro, por volta das 4h10. Não houve vítimas. Com o impacto, a estrutura foi derrubada e alguns fios de energia foram rompidos.

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente. Após a batida, o coletivo ainda ficou no local até a chegada dos responsáveis pelo deslocamento.

Devido ao impacto na rede elétrica, a Cemig foi procurada e informou que há dois clientes sem energia. "Equipes atuando, previsão de restabelecimento na tarde de hoje", informou a companhia em nota.

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Os bombeiros tiveram que aplicar serragem e isolar a área devido ao risco de eletrocussão e pelo óleo derramado na pista. Ainda conforme a corporação, o coletivo ficou estacionado no canto da avenida e, em seguida, foi retirado. A BHTrans informou que, uma faixa de trânsito está interditada para os trabalhos da Cemig em relação ao poste.