Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Os rodoviários de Belo Horizonte aprovaram, por unanimidade, o estado de greve nesta quinta-feira (27/11). A decisão aumenta a pressão sobre as empresas de transporte coletivo, que ainda não apresentaram uma proposta de reajuste considerada satisfatória pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Belo Horizonte e Região (STTRBH). Decisão foi tomada em reunião na sede da União Geral dos Trabalhadores de Minas Gerais (UGT-MG), que fica na Rua Contria, no Bairro Prado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A categoria aguarda uma resposta dos empresários desde outubro, quando começaram as negociações da campanha salarial. Segundo o sindicato, já foram realizadas quatro rodadas de negociação, algumas delas adiadas, sem avanço concreto nas reivindicações dos trabalhadores.

A aprovação do estado de greve não significa que os ônibus vão parar imediatamente. O sindicato informou que comunicará oficialmente as autoridades sobre a possibilidade de paralisação. A partir da notificação, deverá ser respeitado o prazo legal de 72 horas antes de uma eventual greve.

A próxima reunião entre representantes dos trabalhadores e das empresas está prevista para 2 de dezembro.

Reivindicações dos rodoviários

Entre as principais reivindicações da categoria está a incorporação ao salário do adicional de 20% pago atualmente aos trabalhadores que cobram passagens. O sindicato também pede reajuste salarial com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), acrescido de ganho real.

De acordo com a entidade, a proposta é que o piso salarial da categoria, atualmente em torno de R$ 3.120, seja elevado para pelo menos R$ 4 mil.

Os rodoviários também reivindicam aumento do vale-alimentação, que hoje é de aproximadamente R$ 900. A intenção é que o benefício passe a ser de R$ 1.300.

Segundo o sindicato, a data-base da categoria é outubro. Por isso, os trabalhadores já deveriam receber os salários referentes ao mês com o reajuste negociado.

Sindicato considera proposta insuficiente

Ainda conforme o STTRBH, os representantes das empresas chegaram a apresentar uma proposta de reajuste equivalente a 50% do INPC, estimada em cerca de 2,5%. O sindicato, no entanto, considera o percentual insuficiente e afirma que mantém a pauta de reivindicações apresentada no início das negociações.

A entidade também aponta dificuldades para a contratação de profissionais no setor de transporte coletivo. Segundo o sindicato, a falta de mão de obra tem provocado sobrecarga de trabalho, com motoristas submetidos a jornadas excessivas e, em alguns casos, dobrando turnos.

Para os representantes dos trabalhadores, a valorização salarial e a melhoria dos benefícios são medidas necessárias para atrair novos profissionais e reduzir a sobrecarga na categoria.

O sindicato afirma que espera uma proposta concreta na próxima reunião com a classe patronal. Caso não haja avanço, a possibilidade de paralisação poderá ser discutida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Estado de Minas procurou o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH). Até o fechamento desta edição, a categoria não havia se pronunciado.