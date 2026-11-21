Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Dois homens são suspeitos de atear fogo em um ônibus, na noite dessa sexta-feira (20/11), no Bairro Alto Caiçaras, Região Noroeste de Belo Horizonte. De acordo com a corporação, a dupla fugiu.

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A ocorrência foi registrada na Rua Expedicionário Misael e Freitas. O incêndio ocorreu no ponto final da linha 4107. Três viaturas dos bombeiros foram empenhadas no combate às chamas.

Segundo informações apuradas pelos militares, dois homens entraram no veículo, entregaram um bilhete ao motorista, e em seguida, atearam fogo no coletivo. A dupla fugiu na sequência. O ônibus ficou destruído.

Após cessarem o fogo, os militares perceberam que houve derramamento de óleo na via. Foi feita a aplicação de serragem na mancha. As chamas ainda afetaram a rede elétrica do local. A Cemig foi ao local para desligar e reparar o circuito elétrico. "Equipe atuando na ocorrência, realizando os reparos na rede danificada. São cerca de 190 clientes interrompidos, previsão de restabelecimento na tarde de hoje", informou a companhia em nota.

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A Polícia Militar também foi acionada. Ainda não há informações sobre vítimas. Já em relação ao bilhete, não foi esclarecida qual era o conteúdo na íntegra.