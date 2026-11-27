A defesa do ex-secretário municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte Mário de Lacerda Werneck Neto divulgou nota nesta sexta-feira (27 de novembro de 2026) rebatendo o que classificou como informações falsas associadas ao nome dele no contexto da Operação Húbris. O trabalho foi deflagrado pela Polícia Federal, na última quarta-feira (25/11), para combater a extração clandestina, o transporte, o beneficiamento e a comercialização ilegal de minério de ferro em Minas Gerais.

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Assinado pelos advogados Leonardo Avelar Guimarães e Adilson Rocha, o posicionamento afirma que não houve pedido nem decretação de prisão preventiva contra Mário Werneck e nega que tenham sido apreendidos armas de fogo ou dinheiro em poder dele, assim como insinuações que o liguem à prática ilegal de mineração. A defesa também desmentiu versões de que o professor e advogado estaria fora do Brasil.

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Segundo a defesa, Mário Werneck nunca havia sido intimado a prestar esclarecimentos na investigação, mas cumpriu integralmente na quarta a ordem da Justiça Federal que determinou busca em sua residência e a apreensão do aparelho celular, sem que nada ilícito tenha sido encontrado no imóvel, conforme os advogados.

Ainda na nota, a equipe jurídica sustenta que Werneck tem boa reputação e serviços prestados à causa ambiental, nega que integre organização criminosa ou tenha cometido atos ilícitos durante a passagem anterior pelo serviço público e reafirma confiança na Justiça e nas instituições.

Mineração ilegal

Deflagrada com apoio da Controladoria-geral da União (CGU), MPF e Receita Federal após denúncias publicadas pelo Estado de Minas em outubro, a Operação Húbris mobilizou 230 policiais federais e 20 servidores da CGU para cumprir oito mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e mais de 50 de busca e apreensão contra um esquema de extração clandestina, transporte, beneficiamento e venda ilegal de minério de ferro em Minas Gerais – com estimativas periciais de 5,74 milhões de toneladas beneficiadas irregularmente e até R$ 2 bilhões envolvidos.

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Segundo a apuração, o grupo disfarçava a lavra clandestina simulando obras, recorria a documentos e certificados falsos ou duplicados para "esquentar" cargas e se beneficiava de falhas de fiscalização e do salto nos licenciamentos de Unidades de Tratamento de Minério (UTMs), além de apurar possíveis ilícitos com agentes públicos. Mário Werneck e seu assessor, Henrique Martins da Silva, figuram entre os alvos sob suspeita de cobrança de propina para a aprovação de pareceres ambientais.