A Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) abrirá inscrições para o vestibular de 2027 em 4 de dezembro. Serão oferecidas nesta edição 5.117 vagas em 141 cursos presenciais distribuídos em 19 municípios de Minas Gerais. A relação de cursos e cidades está disponível no anexo II do edital (acesse aqui). A publicação ocorre após a definição da empresa contratada para a organização do processo seletivo, que este ano caberá à MS Concursos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A inscrição custa R$ 30 e pode ser feita na página vestibular.uemg.br. Durante a inscrição será possível escolher o curso e a categoria de concorrência, bem como solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Aplicadas no dia 17 de janeiro de 2027 em 18 municípios, as provas de conhecimentos gerais serão compostas por 48 questões de múltipla escolha, referentes ao conteúdo das disciplinas correntes do Ensino Médio, acrescidas de uma questão aberta de redação.

Os candidatos que concorrem a vagas nos cursos oferecidos pela Escola de Música em Belo Horizonte ainda terão uma etapa complementar, composta por provas de habilidades específicas, aplicadas em Belo Horizonte no dia 14 de fevereiro de 2027 e cujos resultados serão somados à nota obtida na etapa de provas de conhecimentos gerais para definição dos aprovados.

Reserva de vagas

A Uemg reserva 50% de todas as vagas de graduação para candidatos em seis categorias: negros 24% das vagas), egressos de escolas públicas (13%), quilombolas (3%), indígenas (3%), ciganos (2%) e pessoas com deficiência (5%). Com exceção da última, todas as demais categorias deverão comprovar, simultaneamente, renda familiar bruta de até 1,5 salário mínimo e terem cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas.

Além dessas condições, para concorrer a vagas por esse sistema, o candidato deverá selecionar a categoria correspondente durante sua inscrição e submeter os documentos comprobatórios de sua condição específica listados no edital do vestibular. Essa documentação será oportunamente avaliada por uma equipe especializada, que atestará ou não a condição pleiteada pelos candidatos.

Pessoas trans

Além das categorias anteriores, a Uemg também reserva 5% das vagas para a Inclusão Regional como forma de desenvolvimento das regiões nas quais a Universidade mantém sede própria. Para pleitear essa categoria, o candidato deverá selecioná-la durante a inscrição e comprovar ter cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas (municipais, estaduais ou federais) sediadas no Estado de Minas Gerais.

Por fim, a Uemg oferece uma vaga adicional em cada curso de graduação para pessoas declaradamente trans (mulheres ou homens transexuais, travestis e pessoas não-binárias), que deverão anexar a documentação que comprove que atende aos critérios estabelecidos no Edital no ato da inscrição.

Cronograma

Inscrições: 4 a 29 de dezembro de 2026

Provas de conhecimentos gerais: 17 de janeiro de 2027

Provas de habilidades específicas: 14 de fevereiro de 2027

Matrículas para chamada regular: 25/02 a 03/03 de 2027

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Início das aulas: 8 de março de 2027