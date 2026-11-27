O principal líder do Comando Vermelho em Minas Gerais, que já estava recolhido no sistema prisional em Muriaé, na Zona da Mata, foi alvo de um novo mandado de prisão preventiva na manhã desta sexta-feira (27/11).

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Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), mesmo recolhido, o investigado seguia coordenando atividades operacionais e financeiras da organização criminosa no estado, contando com o apoio do pai, também preso na ação por viabilizar o esquema. Foram cumpridos mandados judiciais em Muriaé, Juiz de Fora e Simão Pereira, em Minas Gerais, e em Cariacica, no Espírito Santo.

O MPMG, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Visconde do Rio Branco, deflagrou nesta sexta a operação Trinácria, em atuação conjunta com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e a Polícia Penal. A ofensiva busca desarticular uma organização criminosa interestadual ligada ao Comando Vermelho, alvo de investigação por tráfico de drogas, comércio e circulação de armas de uso restrito, lavagem de dinheiro e imposição de domínio territorial com violência e grave ameaça.

Segundo o ministério, as investigações apontam que a organização possui forte atuação nos municípios de Muriaé e Juiz de Fora, ambos na Zona da Mata, e exerce controle territorial por meio da intimidação de moradores, da imposição de regras de convivência e da prática de punições internas conhecidas como "disciplinas" ou "tribunais do crime", além da divulgação de comunicados atribuídos à organização criminosa.

Na operação, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva - sendo detidos o líder do CV e o pai dele -, oito de busca e apreensão, nove de sequestro de imóveis e quatro de sequestro de veículos (incluindo um automóvel de luxo); e duas medidas de suspensão, limitação e proibição de atividades econômicas dos principais investigados. A Justiça também determinou o bloqueio de bens no valor de R$ 8.470.500 para atingir o fluxo financeiro do grupo.

Lavagem de dinheiro

De acordo com os levantamentos, o líder preso comandava parte da estrutura financeira e operacional por meio de açougues em Minas Gerais e no Espírito Santo, com participação de familiares e laranjas na administração dos negócios. As apurações indicam ainda o uso de propriedades rurais, comércio de gado e cavalos de raça e imóveis diversos como ativos empregados para lavagem de dinheiro.

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Além disso, instituições religiosas e uma ilha fluvial foram identificadas para a ocultação e dissimulação de patrimônio vinculado à organização criminosa.