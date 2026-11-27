Familiares do gari Laudemir de Souza Fernandes, assassinado a tiros durante uma discussão de trânsito em agosto de 2025, querem que a delegada Ana Paula Lamego Balbino, de 43 anos, esposa de Renê da Silva Nogueira Júnior, assassino confesso, também seja julgada pelo Tribunal do Júri. A família pede que a Justiça reconheça a ligação entre as acusações contra a policial e o homicídio, já que a arma utilizada nos disparos estava registrada em nome dela.

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A solicitação foi apresentada à 7ª Vara Criminal de Belo Horizonte nessa quinta-feira (26/11), em uma petição elaborada pelo advogado da família, Tiago Lenoir. No mesmo documento, a acusação também pediu o levantamento do segredo de Justiça do processo contra a delegada, para permitir que os familiares acompanhem o andamento da ação e tenham acesso às informações do caso.

Segundo Lenoir, a acusação pede que desde o início que os crimes atribuídos a Ana Paula sejam analisados pelo Tribunal do Júri, por terem relação com o assassinato. A delegada responde por porte ilegal de arma de fogo e prevaricação. De acordo com a denúncia do Ministério Público (MPMG), ela teria emprestado ao marido uma pistola calibre .380, registrada em seu nome, que foi utilizada no homicídio.

“Não queremos que ela responda pelo homicídio, obviamente, mas pelos crimes conexos ao homicídio. A lei diz que o Tribunal do Júri é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida e os seus conexos”, explica.

"Ela sabia que ele usava a arma”

Para Lenoir, o laudo da balística é uma das principais provas que demonstram a ligação entre os casos. Segundo ele, o exame identificou que a arma utilizada para matar Laudemir era a mesma registrada em nome de Ana Paula.

O advogado também afirma que a delegada sabia que o marido tinha acesso a armas de fogo. "Tem vários vídeos mostrando as armas dela em casa, ostentando o distintivo dela. Em eventos sociais, ela sabia que ele usava a arma”, afirma.

Lenoir ressalta que a família não acusa Ana Paula de participação direta na execução do homicídio. Na avaliação dele, porém, a conduta atribuída à delegada teria sido importante para que Renê tivesse acesso à arma usada no crime. “A negligência dela foi fundamental para que ele estivesse com uma arma de fogo e atirasse contra o Laudemir”, diz.

Quebra do sigilo

A petição também solicita o levantamento do segredo de Justiça do processo contra Ana Paula. De acordo com o advogado, a investigação tramitou inicialmente na Corregedoria da Polícia Civil sob sigilo, e ele não teve acesso às informações durante essa etapa.

Lenoir afirma que tomou conhecimento da denúncia contra a delegada por meio de uma manifestação do Ministério Público e de notícias publicadas pela imprensa. Após a apresentação da acusação, decidiu pedir habilitação no processo para acompanhar o caso em nome dos familiares.

O advogado também solicitou que as provas reunidas na ação contra Ana Paula possam ser compartilhadas com o processo de Renê, quando houver autorização judicial. Para ele, a publicidade do processo é importante por se tratar de um caso de repercussão e que envolve uma servidora pública.

“O processo penal é público. Ainda mais em um caso de repercussão, que envolve uma servidora pública, funcionária do Estado e da população. Não tem por que esse processo tramitar em segredo de Justiça”, argumenta.

Segundo Lenoir, o reconhecimento da conexão entre os casos não significa que as ações precisem ser reunidas. A legislação permite que os processos tramitem separadamente, mas que os crimes relacionados ao homicídio sejam julgados pelo Tribunal do Júri.

Julgamento de Renê

Em relação a Renê, o advogado afirma que o acusado já foi pronunciado, ou seja, a Justiça decidiu que ele deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. A decisão, no entanto, foi contestada pela defesa e aguarda análise do Tribunal de Justiça (TJMG).

Lenoir acredita que o julgamento possa ocorrer no primeiro semestre de 2027, caso a decisão de pronúncia seja mantida. Já sobre o processo contra Ana Paula, o advogado afirma que ainda há poucas informações disponíveis à família devido ao sigilo.

Defesa aguarda intimação

Procurado pela reportagem do Estado de Minas, o advogado da delegada, Leonardo Avelar Guimarães, afirmou que vai se manifestar no processo após a devida intimação da Justiça. Ele classificou o pedido apresentado pela família como “inusitado e heterodoxo”.

Relembre o caso

Laudemir tinha 44 anos e trabalhava na coleta de lixo quando foi morto, em 11 de agosto de 2025. O crime ocorreu na Rua Modestina de Souza, no Bairro Vista Alegre, na Região Oeste de Belo Horizonte, durante uma discussão envolvendo o caminhão de limpeza urbana.

Na ocasião, o caminhão estava parado para permitir a passagem de outros carros quando o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, que dirigia um BYD cinza, teria se irritado com a situação. Segundo testemunhas, ele ameaçou atirar na motorista do caminhão. Laudemir e colegas de trabalho tentaram acalmar o homem, mas Renê desceu do carro armado e atirou contra o gari.

O tiro atingiu a região do abdômen. Laudemir foi socorrido por policiais militares e levado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, mas morreu no hospital. O empresário foi preso horas depois, em uma academia.

Empresário confessou o crime

Inicialmente, Renê negou ter atirado. No entanto, uma semana depois, em 18 de agosto, confessou o assassinato durante interrogatório na Polícia Civil (PCMG). Durante o depoimento, ele alegou que atirou contra o gari por causa da discussão de trânsito. O empresário segue preso preventivamente desde o dia do homicídio.

O MP denunciou Renê pelo assassinato, e a Justiça aceitou a acusação, tornando-o réu. Ele responderá por homicídio triplamente qualificado e será submetido a júri popular. As qualificadoras consideradas no processo incluem motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e perigo comum. Ele também responde por ameaça, porte ilegal de arma de fogo e fraude processual.

Durante o andamento do processo, a Justiça também ouviu testemunhas de acusação e defesa. A decisão que determinou o julgamento pelo Tribunal do Júri mantém o caso na esfera do júri popular, responsável por julgar crimes dolosos contra a vida. Até o momento, a data do julgamento não foi definida.

Afastada por mais de um ano

Por ter emprestado ao marido a arma registrada em seu nome, utilizada no assassinato, a delegada também se tornou ré no caso. Ela foi denunciada pelo Ministério Público pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e prevaricação.

Ana Paula ficou afastada das funções na Polícia Civil por 420 dias. O afastamento começou em 13 de agosto de 2025, dois dias após o assassinato, e terminou em 8 de outubro de 2026, quando ela retornou ao trabalho com atividades adaptadas por questões de saúde.

Em abril deste ano, a Polícia Civil instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra Ana Paula, que pode resultar na demissão da delegada. Segundo a corporação, o procedimento segue em tramitação na Corregedoria-Geral da instituição. O processo administrativo é independente da ação criminal à qual ela também responde.

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*Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro