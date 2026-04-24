O que é o tribunal do júri e por que ele é tão importante para a justiça
Entenda o papel dos cidadãos comuns nos julgamentos de crimes contra a vida, quem pode ser jurado e como as decisões são tomadas no Brasil
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O tribunal do júri é uma das ferramentas mais democráticas da Justiça brasileira. Ele é formado por cidadãos comuns que decidem se uma pessoa é culpada ou inocente de crimes dolosos contra a vida, ou seja, aqueles cometidos com a intenção de matar. Previsto na Constituição Federal, o júri popular assegura que a própria sociedade participe diretamente de julgamentos de grande impacto social.
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Diferente de outros processos judiciais, em que um único juiz profissional analisa o caso e dá a sentença, no tribunal do júri a decisão principal cabe a um grupo de sete pessoas leigas. Elas formam o chamado conselho de sentença e são sorteadas entre 25 cidadãos convocados de uma lista previamente cadastrada para atuar no fórum de sua cidade.
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A tarefa dos jurados é ouvir as provas apresentadas pela acusação e pela defesa, incluindo depoimentos de testemunhas e laudos periciais. Ao final, eles votam secretamente para responder a perguntas objetivas, como se o crime realmente aconteceu e se o réu foi o autor. A condenação ou absolvição depende do voto da maioria. Já o juiz profissional, chamado de juiz-presidente, conduz a sessão, garante o cumprimento da lei e, em caso de condenação, define o tamanho da pena.
Quem pode ser jurado?
Qualquer cidadão brasileiro com mais de 18 anos pode ser convocado para atuar como jurado, desde que cumpra alguns requisitos básicos. É preciso ter boa conduta social e moral, estar em pleno gozo dos direitos políticos e não ter antecedentes criminais. A função é considerada um serviço público relevante e a recusa sem justificativa pode gerar multa.
Para ser jurado, a pessoa precisa atender a estes critérios:
ter mais de 18 anos;
possuir notória idoneidade;
ser alfabetizado;
residir na comarca onde o julgamento ocorre.
O serviço do júri é obrigatório e não remunerado. O jurado convocado tem direito a uma certidão de comparecimento, que garante a ausência justificada no trabalho, sem desconto no salário. Além disso, a participação em julgamentos pode servir como critério de desempate em concursos públicos.
Quais crimes são julgados?
A competência do tribunal do júri é restrita a julgar crimes dolosos contra a vida, tanto na forma consumada quanto na tentada. A lista inclui quatro tipos de crimes específicos previstos no Código Penal brasileiro:
homicídio doloso: quando há a intenção de matar;
induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação;
infanticídio: quando a mãe mata o próprio filho durante ou logo após o parto, sob influência do estado puerperal;
aborto: provocado pela gestante ou por terceiro, com ou sem o seu consentimento.
A importância do tribunal do júri está justamente na participação popular. A ideia é que um crime cometido contra a vida de um membro da comunidade seja julgado por seus próprios pares, que podem avaliar o caso não apenas com base na lei, mas também em seus valores sociais e morais.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.