As 164 mil pessoas reconhecidas como atingidas pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, voltaram a receber o auxílio emergencial nesta sexta-feira (27/11). A Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pelo repasse, informou que recebeu os valores e que vai retomar os depósitos aos atingidos de Brumadinho e de outros 25 municípios mineiros.



O pagamento tinha sido suspenso em outubro, depois que a Justiça Federal atendeu a uma ação da Vale, que contesta a continuidade do auxílio. A empresa alega que já cumpriu as obrigações previstas no acordo de reparação firmado em 2021 e que os recursos do antigo programa de transferência de renda se esgotaram em outubro de 2025.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

O Ministério Público Federal (MPF), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e as associações de atingidos, por outro lado, afirmam que o atual auxílio cumpre uma determinação da Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens e, portanto, não tem relação com o acordo de reparação.





Em 19 de novembro, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a um pedido de tutela de urgência apresentado pela Prefeitura de Brumadinho. O município alegou os graves impactos econômicos e sociais provocados pela suspensão do pagamento. O ministro suspendeu uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que impedia a liberação dos recursos. A decisão, no entanto, não afeta o processo em que a Vale contesta o novo auxílio emergencial.



Por determinação da Justiça, os recursos para o pagamento do auxílio são depositados pela Vale em uma conta judicial e retirados mensalmente pela FGV. São cerca de R$ 134 milhões distribuídos aos atingidos, além de cerca de R$ 1,5 milhão para o custeio operacional da fundação.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tragédia

O rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, da Vale, em 25 de janeiro de 2019, provocou um dos maiores desastres socioambientais da história do país. Ao todo, 272 pessoas morreram, entre funcionários da Vale, moradores, prestadores de serviço, turistas e visitantes. O rompimento também causou danos aos municípios da Bacia do Rio Paraopeba.