Uma discussão por causa de uma rosa em um bar terminou com um homem de 27 anos morto a tiros e outras cinco pessoas feridas na madrugada deste sábado (28/11), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito, de 32 anos, fugiu do estabelecimento, mas foi localizado e preso em Esmeraldas, também na Grande BH.

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Segundo informações da Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada por volta de 1h30, em um estabelecimento comercial na Avenida Dionísio Gomes, no Bairro Veneza.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima caída no chão, com populares gritando por socorro. O homem foi encaminhado ao Hospital São Judas Tadeu, onde morreu em decorrência de um disparo que atingiu seu rosto.

Outras cinco pessoas ficaram feridas durante a ocorrência. Entre as lesões registradas estavam ferimentos provocados por estilhaços no rosto e na coxa, disparo na coxa e corte na cabeça. Todas foram encaminhadas à mesma unidade de saúde.

Discussão por causa de uma rosa

Uma testemunha que trabalha no estabelecimento relatou aos policiais que o suspeito havia oferecido uma rosa à companheira da vítima e solicitado que ela entregasse a flor à mulher, que recusou o presente.

A companheira da vítima contou à PM que o homem foi questionar o suspeito sobre a situação. Os dois se desentenderam e, em seguida, ocorreram os disparos.

Uma confusão generalizada teve início no estabelecimento, e diversas pessoas correram do local.

O suspeito fugiu, mas foi localizado pela Polícia Militar em um Fiat Palio cinza, em Esmeraldas. No interior do veículo, os militares encontraram um revólver calibre .32 carregado.

Suspeito confessa crime

Aos policiais, o suspeito confirmou que estava no bar, que conhecia a companheira da vítima e que havia oferecido uma flor a ela.

Na versão dele, o suspeito alegou que foi ameaçado de agressão pelo homem durante a discussão. Diante disso, afirmou que decidiu ir até o carro buscar a arma, retornou ao estabelecimento e efetuou os disparos.

O suspeito não soube precisar quantas vezes puxou o gatilho.

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A perícia da Polícia Civil compareceu ao local do crime. O suspeito foi preso, e o veículo e a arma de fogo foram apreendidos.