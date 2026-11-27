A cidade de Belo Horizonte foi condenada a indenizar uma família pela morte do filho de 10 anos por febre maculosa, em um valor de R$ 200 mil. A informação foi divulgada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). O caso aconteceu em setembro de 2016. O município pode recorrer. A decisão partiu da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal da comarca de BH. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que ainda não foi intimada da decisão e que mantém ações de vigilância sobre a doença.

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Segundo o processo, o menino era escoteiro e visitou o Parque Ecológico da Pampulha em agosto de 2016, acompanhado de colegas e responsáveis pelo grupo. Depois do passeio, ele começou a apresentar sintomas graves, como febre, dor de cabeça, vômitos e manchas na pele (exantema).

Ao notarem a piora do quadro, a família resolveu levá-lo para as unidades públicas e conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), como o Hospital Odilon Behrens, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Venda Nova, o Hospital Infantil Padre Anchieta e o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Os sintomas não cessaram e o menino morreu em setembro de 2016. Os laudos médicos e a perícia confirmaram que o quadro clínico e epidemiológico era compatível com febre maculosa grave e que a criança não recebeu o tratamento oportuno com o antibiótico específico (doxiciclina).

O casal então ajuizou a ação e alegou que a orla da Pampulha constitui uma área de risco para a doença, em decorrência da presença de capivaras e carrapatos transmissores da bactéria causadora da febre maculosa.

De acordo com a família, o município foi omisso na adoção de medidas preventivas, educativas e informativas, especialmente pela ausência de sinalização adequada no parque e de alertas aos visitantes.

Ainda segundo o casal, houve falhas na assistência médica prestada à criança e que, mesmo diante de sinais clínicos e laboratoriais compatíveis com a doença, não foi instituído tratamento com medicamento específico. A mãe chegou a relatar a possibilidade de exposição a carrapatos no território em que a criança esteve.

Município se defende

A PBH alegou que a autoria do atendimento pertencia aos hospitais e alegou "ilegitimidade passiva" – quando o réu nega a responsabilidade pelo caso.

No mérito, o município apontou a ausência de conduta ilícita e de nexo causal, classificou a picada de carrapato como evento imprevisível e defendeu que a equipe médica adotou condutas inadequadas para os sintomas iniciais.

Depois dessas alegações, a família pediu a inclusão do Hospital Infantil Padre Anchieta como réu no processo.

Omissão na gestão do parque

O juiz Mateus Bicalho de Melo Chavinho rejeitou as alegações da PBH, indeferiu a inclusão do hospital particular e destacou que a prefeitura responde pela omissão na gestão do parque e pela fiscalização da rede integrada ao SUS.

Na decisão, o magistrado destacou a falta de alerta no espaço público de lazer e a omissão assistencial hospitalar diante do quadro clínico-epidemiológico evidente. Com isso, o juiz fixou indenização por danos morais de R$ 100 mil para o pai e para a mãe, o que totaliza R$ 200 mil, além da correção monetária. O município ainda pode recorrer.

Prefeitura se defende

A PBH, por meio da Procuradoria-Geral do Município, informou que ainda não foi intimada da decisão. Sobre o cenário epidemiológico ligado à doença, a administração informou que a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) mantém ações de vigilância para prevenir a febre maculosa e reduzir os riscos de transmissão da doença.

Entre as medidas apontadas está a vigilância acarológica, que consiste no monitoramento ambiental para identificar a presença de carrapatos em áreas de risco. Os exemplares coletados são encaminhados para análise laboratorial, que verifica a presença da bactéria causadora da febre maculosa – este trabalho é realizado três vezes ao ano em BH.

A PBH ressaltou que o Parque Ecológico da Pampulha contava, desde 2014, com placas de alerta sobre a ocorrência de carrapatos e orientações sobre a prevenção à febre maculosa. A sinalização foi instalada em diferentes pontos do parque, inclusive na entrada, nas pistas de caminhada e nas áreas de lazer.

Segue a nota completa da PBH:

"A Procuradoria-Geral do Município informa que o município ainda não foi intimado da decisão.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) mantém ações permanentes de vigilância epidemiológica e ambiental para prevenir a febre maculosa e reduzir os riscos de transmissão da doença em Belo Horizonte.

Entre as medidas adotadas está a vigilância acarológica, que consiste no monitoramento ambiental para identificar a presença de carrapatos em áreas de risco. Os exemplares coletados são encaminhados para análise laboratorial, que verifica a presença da bactéria causadora da febre maculosa. Esse trabalho é realizado três vezes ao ano em Belo Horizonte.

O município também desenvolve ações de controle de carrapatos em equídeos, por meio da aplicação de carrapaticidas em cavalos e outros animais nas áreas de risco. Esses locais são identificados e sinalizados com placas que alertam a população sobre o risco de transmissão da doença.

A Secretaria realiza, ainda, ações de conscientização e orientação da população sobre as formas de prevenção, os sintomas da doença e a importância de procurar atendimento médico imediatamente diante de sinais suspeitos. Os profissionais das unidades de saúde da rede SUS-BH são orientados e capacitados para identificar casos suspeitos e adotar as medidas necessárias para a investigação e o acompanhamento.

Cabe reforçar que todas as suas unidades de urgência e emergência da Secretaria dispõem de doxiciclina em estoque, assegurando o início oportuno e imediato do tratamento medicamentoso diante de qualquer suspeita clínica da febre maculosa.

A Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica informa que mantém ações contínuas de prevenção à febre maculosa, com vistorias periódicas para monitoramento da ocorrência de carrapatos, identificação de áreas de risco, manejo da vegetação e sinalização preventiva. O Parque Ecológico da Pampulha também conta com cercamento para evitar que as capivaras acessem as áreas de maior concentração de visitantes. Essas medidas são complementadas pelo programa de manejo e monitoramento das capivaras na Lagoa da Pampulha, conforme Plano de Manejo aprovado pelo Ibama, que contemplou a esterilização, microchipagem e acompanhamento sanitário dos animais.

Cabe ressaltar que o Parque Ecológico da Pampulha já contava, desde 2014, com placas de alerta sobre a ocorrência de carrapatos e orientações sobre a prevenção à febre maculosa. A sinalização foi instalada em diferentes pontos do parque, incluindo a entrada, as pistas de caminhada e as áreas de lazer."

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck