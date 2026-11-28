Caminhão capota, e motorista fica ferido, em Pedro Leopoldo
Vítima foi encontrada presa às ferragens da cabine do veículo e com fratura no tornozelo direito
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Um caminhão capotou na rodovia LMG-800, altura do km 12, em Pedro Leopoldo, Região Central de Minas, na noite dessa sexta-feira (27/11). O motorista, de 30 anos, ficou ferido.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), ao chegar ao local, os militares encontraram o motorista com as pernas presas às ferragens na cabine do veículo.
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As equipes de resgate realizaram trabalhos de desencarceramento, que duraram aproximadamente 90 minutos. Em seguida, a vítima foi entregue aos cuidados de uma unidade de suporte do Samu.
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Apesar de estar consciente e orientada, a vítima apresentava cortes e sangramentos pelo corpo, assim como uma fratura aberta no tornozelo direito.