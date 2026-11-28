Um motorista de aplicativo, de 28 anos, e um passageiro, de 25, ficaram feridos em uma colisão frontal entre um carro e um caminhão na noite dessa sexta-feira (27/11), na BR-267, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

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Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a ocorrência foi registrada por volta das 23h25, na altura do km 113 da rodovia.

Conforme relatos dos condutores envolvidos no acidente, o carro de transporte por aplicativo teria invadido a contramão e batido de frente com o caminhão.

Apesar das tentativas dos dois motoristas de evitar o impacto, não foi possível impedir a colisão.

O motorista de aplicativo e o passageiro sofreram ferimentos aparentemente leves. Ambos foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados a uma unidade de saúde.

Os dois condutores foram submetidos ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para a ingestão de álcool em ambos os casos.

Segundo a PMRv, os veículos estavam com a documentação regular e foram liberados no local.

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A perícia técnica foi dispensada pela autoridade policial de plantão, e os envolvidos foram orientados quanto aos procedimentos legais cabíveis.