Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Belo Horizonte promove, neste sábado (28/11), um Dia D de mobilização contra o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. Durante a ação, Agentes de Combate a Endemias (ACEs) vão intensificar as vistorias em imóveis, orientar moradores, eliminar possíveis criadouros, aplicar biolarvicidas quando necessário e realizar atividades educativas lúdicas por meio do Mobiliza SUS.

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A iniciativa ocorre em um cenário de médio risco para arboviroses na capital. Segundo o último Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti (LIRAa) realizado em 2026, foram encontradas larvas do mosquito em 2,4% dos 53 mil imóveis vistoriados – e 83% dos focos estão em residências. Entre os principais criadouros identificados estão pratinhos de plantas (24,7%), materiais inservíveis (23,2%), recipientes domésticos (17,7%) e barris e tambores (7,2%).

Para o secretário municipal de Saúde, Miguel Duarte, o enfrentamento às doenças depende de participação coletiva contínua. “Estamos intensificando as ações de prevenção e mobilização, mas o enfrentamento às arboviroses exige o envolvimento de toda a sociedade. O Dia D é uma oportunidade de aproximar ainda mais as equipes de saúde dos moradores e reforçar a importância de atitudes cotidianas para proteger a cidade. O combate ao mosquito precisa ser um compromisso permanente e coletivo”, afirmou.

Balanço da dengue

De acordo com o balanço atualizado, nesta sexta-feira (27/11), pela Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), BH soma 1.991 casos confirmados de dengue em residentes neste ano, além de 1.323 casos notificados pendentes de resultado laboratorial ou avaliação epidemiológica (totalizando 3.314 casos prováveis) e 17.238 casos descartados. Quatro óbitos por dengue foram registrados no período.

A curva da doença teve maior concentração entre março e maio, meses que reuniram 69,11% das confirmações do ano: abril liderou com 493 casos confirmados (24,76%) e um óbito; seguido por maio, com 466 confirmações (23,41%) e uma morte; e março, com 417 casos (20,94%). Janeiro registrou 116 casos (5,83%) e um óbito, fevereiro somou 157 (7,89%) e junho contabilizou 164 confirmações (8,24%) e uma morte.

A partir do segundo semestre, os números recuaram. Julho e agosto tiveram 51 casos cada (2,56% em cada mês), setembro registrou 28 (1,41%), outubro teve 39 (1,96%) e novembro, até o momento, soma nove confirmações (0,45%).

Na divisão por regional de residência, os maiores volumes de casos prováveis (confirmados + suspeitos) aparecem na Nordeste, com 589 registros (485 confirmados e 104 suspeitos); e em Venda Nova, com 562 (399 confirmados e 163 suspeitos).

Na sequência vêm Leste, com 407 prováveis (259 confirmados e 148 suspeitos); Barreiro, com 353 (135 confirmados e 218 suspeitos); Noroeste, com 338 (171 confirmados e 167 suspeitos); Norte, com 296 (172 confirmados e 124 suspeitos); Oeste, com 255 (201 confirmados e 54 suspeitos); Pampulha, com 231 (44 confirmados e 187 suspeitos); e Centro-Sul, com 222 (120 confirmados e 102 suspeitos). Outras 61 notificações (5 confirmadas e 56 suspeitas) constam como regional ignorada, ainda em investigação.

Chikungunya e zika

O município também confirmou em 2026, até esta sexta, 82 casos de chikungunya em moradores de BH, sem registro de óbitos pela doença no balanço. Desse total, 35 casos foram registrados no local de origem do paciente, seis são importados e 41 têm local de origem indefinido, além de 13 notificações pendentes de resultado.

Os meses com maior volume de confirmações foram março e abril (16 casos cada, ou 19,51% em cada mês), seguidos por maio (13 casos; 15,85%), janeiro (11 casos; 13,41%), junho (10 casos; 12,20%), fevereiro (9 casos; 10,98%), julho (4 casos; 4,88%), setembro (2 casos; 2,44%) e outubro (1 caso; 1,22%), sem confirmações em agosto e novembro no recorte informado. Em relação à zika, dois casos foram notificados, investigados e descartados em 2026.

Prevenção e vistoria

De acordo com a PBH, as equipes de controle de zoonoses realizaram mais de 3,5 milhões de ações em imóveis da capital, entre vistorias e orientações. Ainda assim, a prefeitura reforça que o controle depende da verificação constante dentro das casas, quintais e jardins.

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“A vistoria semanal é simples e leva cerca de 10 minutos. Nesse período, é possível verificar quintais, jardins e outros espaços, identificar recipientes que acumulam água e eliminar possíveis criadouros antes que o mosquito se desenvolva. Pratinhos de plantas, garrafas e materiais sem uso merecem atenção especial”, orienta o diretor de Zoonoses, Eduardo Viana.