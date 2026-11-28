A chuva deve continuar em Belo Horizonte neste sábado (28/11). A previsão meteorológica indica céu nublado a parcialmente nublado, com chuva e rajadas de vento ocasionais ao longo do dia.

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A capital mineira registrou temperatura mínima de 18,2°C, enquanto a máxima prevista é de 27°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 60% durante a tarde.

Entre as regiões com temperaturas divulgadas, a Centro-Sul registrou a menor marca, de 18,2°C, à 0h25. Já no Barreiro, os termômetros marcaram 18,7°C, às 5h20.

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Em Venda Nova, a temperatura mínima registrada foi de 19,8°C, às 5h40.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional