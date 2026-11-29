Um temporal que atingiu Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, na madrugada deste domingo (29/11), deixou estragos pela cidade que puderam ser vistos quando o dia clareou. Córregos transbordaram, casas foram invadidas pela água e deslizamentos de terra provocaram interdições de vias.

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Moradores do Bairro Cerâmica, um dos mais atingidos pelas chuvas históricas de fevereiro deste ano, enviaram relatos à reportagem sobre a situação na Rua Francisco de Almeida. Imagens mostram a via alagada e imóveis invadidos pela água.

Uma jornalista do Estado de Minas, que está no local, relatou que ela e a família não conseguiram dormir durante a madrugada devido à intensidade da chuva. Os alertas emitidos pela Defesa Civil aumentaram ainda mais a preocupação com a situação.

Na conhecida Ponte Vermelha, em Juiz de Fora, o nível da água chegou próximo à estrutura da ponte, evidenciando os impactos do temporal durante a madrugada.

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) informou que monitora a situação e reforçou o alerta máximo para o risco de deslizamentos de terra. “Em até 3 horas, a chuva atingiu toda a cidade, com acumulados de até 102 mm”, informou a administração municipal.

Confira os volumes de chuva registrados em três horas

Zona Sul (Santa Luzia): 102 mm;

102 mm; Zona Leste: 99 mm;

99 mm; Zona Nordeste: 99 mm;

99 mm; Zona Oeste: 82 mm;

82 mm; Zona Norte: 77 mm;

77 mm; Zona Sudeste: 75 mm;

75 mm; Centro: 70 mm.

Apesar de a chuva ter cessado, o tempo continua carregado na região. A orientação da Defesa Civil é de que moradores de áreas de risco procurem locais seguros. Em caso de emergência, a população deve acionar o órgão pelo telefone 199.

Situação na Rua Francisco de Almeida, bairro Cerâmica Arquivo pessoal

Córregos transbordam e Rio Paraibuna sobe

Segundo o balanço divulgado pela prefeitura, foram registrados transbordamentos de córregos em oito bairros:

Santa Luzia; Ipiranga; Santa Efigênia; Democrata; Vila dos Sonhos; Industrial; Linhares; Jardim Esperança.

Na última atualização da administração municipal, os córregos dos bairros Santa Luzia, Ipiranga e Santa Efigênia já haviam retornado às respectivas calhas.

O Rio Paraibuna, por sua vez, atingiu 3,29 metros de altura em decorrência das chuvas desta madrugada.

Também foram registrados dois deslizamentos de terra de maior porte, na Avenida Juiz de Fora e no Bairro Santa Cecília. Não há registro de vítimas nessas ocorrências.

Vias interditadas

A Rua Bianor Moreira, no Bairro Santa Cecília, está interditada devido a um deslizamento de terra. Segundo a prefeitura, agentes de trânsito e maquinário serão encaminhados ao local para a sinalização da via e a desobstrução do trecho.

A Rua Joaquim Marques Coimbra, que dá acesso ao Corte de Pedra, também está fechada nos dois sentidos. O desvio é realizado pela Rua Sebastião Rodrigues. Agentes de trânsito já sinalizaram o local.





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