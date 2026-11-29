Uma mulher de 38 anos morreu em um acidente envolvendo um carro e uma carreta na noite desse sábado (28/11), no Anel Rodoviário de Belo Horizonte. A vítima era natural de Santa Luzia, na Região Metropolitana da capital mineira.

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Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta das 20h para atender à ocorrência nas proximidades do Posto Maquiné, no Bairro Bonsucesso, Região do Barreiro. A batida aconteceu no sentido Rio de Janeiro.

O acidente envolveu um caminhão-trator acoplado a uma carreta e um automóvel Chevrolet Montana, no qual a mulher era a única ocupante.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao local e constatou a morte da vítima.

Com a conclusão dos trabalhos da perícia da Polícia Civil, os bombeiros desencarceraram o corpo da mulher do interior do automóvel.

A Polícia Militar (PM) ficou responsável pelo isolamento do local e pelo controle do trânsito na rodovia.

O motorista da carreta, de 48 anos, natural de Barbacena, na Zona da Mata mineira, não ficou ferido.

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A dinâmica e as causas do acidente não foram informadas.