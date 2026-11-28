Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um paraquedista de 36 anos morreu ao cair próximo à BR-050, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na tarde deste sábado (28/11). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu na altura do quilômetro 133.

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Testemunhas ouvidas pelos bombeiros disseram que a vítima saltou de uma aeronave e, durante a descida, tentou fazer uma manobra com o paraquedas. Porém, sem sucesso, ele caiu momentos depois.

Segundo os militares, uma equipe médica da Ecovias, responsável pelo trecho da rodovia, já prestava socorro ao homem. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte no local.

As polícias Civil e Militar também foram acionadas. A perícia da PC vai investigar a causa do acidente.

Acidente recente

Esta é a segunda queda de paraquedistas registrada em Minas Gerais em menos de duas semanas. No dia 15, um homem de 55 anos morreu ao cair durante um voo de parapente em Piracema, na Região Centro-Oeste do estado. A vítima era moradora de Belo Horizonte, e um vídeo mostrou o momento da queda.

Nas imagens, o homem aparece descendo lentamente durante o voo, até ganhar velocidade e atingir o solo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 11h20 para atender a ocorrência na localidade de Perobas, na zona rural de Piracema.

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O local do acidente era de difícil acesso, o que exigiu esforços das equipes para chegar até a vítima. Os militares conseguiram alcançar o homem e atuaram no atendimento junto com uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, a morte foi constatada ainda no local.