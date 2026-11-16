Vídeo: morador de BH cai de parapente e morre

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem de 55 anos, identificado como Odeonda Alves Rocha, morreu ao cair durante um voo de parapente, nesse domingo (15/11), em Piracema, na Região Centro-Oeste de Minas. A vítima era moradora de Belo Horizonte, e um vídeo mostra o momento da queda.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Nas imagens, o homem aparece descendo lentamente durante o voo, até ganhar velocidade e atingir o solo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 11h20 para atender à ocorrência na localidade de Perobas, na zona rural de Piracema.

O local do acidente era de difícil acesso, o que exigiu esforços das equipes para chegar até a vítima.

Os militares conseguiram alcançar o homem e atuaram no atendimento junto com uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, a morte foi constatada ainda no local.

Vítima era moradora de Belo Horizonte

Odeonda Alves Rocha tinha 55 anos e morava na capital mineira. Ele tinha uma loja de autopeças, na Rua Professora Ruth Pina, no Bairro Conjunto Lindéia, no Barreiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As circunstâncias que provocaram a queda ainda não foram esclarecidas.