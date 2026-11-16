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TRAGÉDIA

Vídeo: morador de BH cai de parapente e morre

Odeonda Alves Rocha, de 55 anos, morreu durante a prática do esporte; bombeiros enfrentaram dificuldades para acessar o local da queda

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Wellington Barbosa
Melissa Souza
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
16/11/2026 06:00 - atualizado em 16/11/2026 06:54

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Odeonda Alves Rocha tinha 55 anos; ele morreu ao cair durante voo de paraglider em Piracema, no Centro-Oeste de MG
Odeonda Alves Rocha tinha 55 anos; ele morreu ao cair durante voo de parapente em Piracema, no Centro-Oeste de Minas crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um homem de 55 anos, identificado como Odeonda Alves Rocha, morreu ao cair durante um voo de parapente, nesse domingo (15/11), em Piracema, na Região Centro-Oeste de Minas. A vítima era moradora de Belo Horizonte, e um vídeo mostra o momento da queda.

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Nas imagens, o homem aparece descendo lentamente durante o voo, até ganhar velocidade e atingir o solo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 11h20 para atender à ocorrência na localidade de Perobas, na zona rural de Piracema.

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O local do acidente era de difícil acesso, o que exigiu esforços das equipes para chegar até a vítima.

Os militares conseguiram alcançar o homem e atuaram no atendimento junto com uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, a morte foi constatada ainda no local.

Vítima era moradora de Belo Horizonte

Odeonda Alves Rocha tinha 55 anos e morava na capital mineira. Ele tinha uma loja de autopeças, na Rua Professora Ruth Pina, no Bairro Conjunto Lindéia, no Barreiro.

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As circunstâncias que provocaram a queda ainda não foram esclarecidas.

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