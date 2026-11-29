Vai chover hoje em BH? Veja a previsão do tempo para este domingo (29/11)
Todas as nove regionais da capital mineira já superaram a média de chuva de novembro
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Será que a chuva permanece ou vai dar uma trégua neste domingo (29/11), em Belo Horizonte? De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo deve continuar chuvoso na capital mineira.
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A previsão meteorológica indica céu encoberto com chuvisco durante a manhã, a tarde e a noite.
Apesar da possibilidade de chuva, as temperaturas devem subir. A mínima prevista é de 21°C, enquanto a máxima pode chegar aos 32°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 40%.
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Todas as regionais de BH superam média de chuva de novembro
Na reta final de novembro, todas as nove regionais de Belo Horizonte já ultrapassaram a média climatológica de chuva para o mês, de 236 milímetros (mm).
Segundo o último levantamento da Defesa Civil de Belo Horizonte, a Região Centro-Sul lidera o acumulado de precipitações, com 396,2 mm, volume 67,9% superior à média mensal.
Na sequência, aparecem as regiões Pampulha, com 365 mm (154,7%), e Oeste, com 354,8 mm (150,3%).
O Hipercentro é o único ponto monitorado no levantamento que ainda não atingiu a média climatológica do mês, com 212,8 mm, o equivalente a 90,2% do volume esperado.
Confira o acumulado de chuva em novembro em BH
- Centro-Sul: 396,2 mm (167,9%);
- Pampulha: 365 mm (154,7%);
- Oeste: 354,8 mm (150,3%);
- Noroeste: 351,4 mm (148,9%);
- Nordeste: 324,4 mm (137,5%);
- Barreiro: 322,9 mm (136,8%);
- Venda Nova: 305,2 mm (129,3%);
- Leste: 302,8 mm (128,3%);
- Norte: 295 mm (125%);
- Hipercentro: 212,8 mm (90,2%).
Média climatológica de novembro: 236 mm.
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Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte (Estações Hidrometeorológicas da PBH).