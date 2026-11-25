Operação prende suspeitos de tráfico de drogas e apreende granada em BH
Investigação aponta que organização atuava no tráfico de drogas e em disputas armadas na região Oeste da capital; líder, de 43 anos, está entre os detidos
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Uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) contra um grupo criminoso com atuação na região Oeste de Belo Horizonte terminou com dois homens presos preventivamente e a apreensão de armas de fogo, drogas, munições e uma granada, na manhã desta quarta-feira (25/11). A investigação aponta que a organização atuava no tráfico de entorpecentes, participava de disputas armadas com uma facção rival e mantinha um esquema clandestino de vigilância por câmeras.
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Batizada de Pax in Vico, a ação foi coordenada pela 2ª Delegacia de Polícia Civil Sul. Entre os alvos está um homem de 43 anos, apontado pelos investigadores como líder do grupo. Segundo a Polícia Civil, a organização tinha atuação nos bairros Morro das Pedras, Nova Granada, Vila Antena e São Jorge I, II e III.
O segundo preso tem 48 anos e já estava no sistema prisional. Nesse caso, os policiais cumpriram o mandado de prisão preventiva dentro da unidade onde ele se encontrava.
O material recolhido durante as diligências inclui pistolas de calibres 9 mm e .635, uma carabina 5,56 mm e munições de diferentes calibres: 5,56, .380, 9 mm e .22. Também foram apreendidas porções de cocaína, crack e maconha, além de uma granada.
Os policiais encontraram ainda duas placas balísticas, duas capas de colete, uma touca ninja, balanças de precisão, uma câmera de vigilância, celulares e uma motocicleta com registro de furto. A operação também resultou na apreensão de R$ 530 em dinheiro.
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Investigação começou antes da operação
De acordo com a Polícia Civil, o grupo investigado é vinculado a uma organização criminosa com atuação em âmbito nacional. Na capital mineira, os integrantes são suspeitos de comercializar cocaína, maconha e skunk, além de utilizar armas de fogo de maneira ostensiva em conflitos com uma facção rival.
Outro ponto identificado pelos investigadores foi a instalação de câmeras para monitoramento clandestino.
O equipamento seria utilizado como parte da estrutura de vigilância do grupo na região.
A operação desta quarta-feira é resultado de uma investigação que já havia levado à prisão em flagrante de outros sete suspeitos. As detenções ocorreram entre 14 de maio e 26 de junho deste ano, antes do cumprimento dos mandados de prisão preventiva contra os dois alvos da nova fase.
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Com a ação, a Polícia Civil busca desarticular a estrutura criminosa e atingir tanto a atuação dos integrantes no tráfico de drogas quanto os recursos utilizados para monitorar o território e enfrentar grupos rivais.