Uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) contra um grupo criminoso com atuação na região Oeste de Belo Horizonte terminou com dois homens presos preventivamente e a apreensão de armas de fogo, drogas, munições e uma granada, na manhã desta quarta-feira (25/11). A investigação aponta que a organização atuava no tráfico de entorpecentes, participava de disputas armadas com uma facção rival e mantinha um esquema clandestino de vigilância por câmeras.



Fique por dentro das notícias que importam para você!

Batizada de Pax in Vico, a ação foi coordenada pela 2ª Delegacia de Polícia Civil Sul. Entre os alvos está um homem de 43 anos, apontado pelos investigadores como líder do grupo. Segundo a Polícia Civil, a organização tinha atuação nos bairros Morro das Pedras, Nova Granada, Vila Antena e São Jorge I, II e III.



O segundo preso tem 48 anos e já estava no sistema prisional. Nesse caso, os policiais cumpriram o mandado de prisão preventiva dentro da unidade onde ele se encontrava.



O material recolhido durante as diligências inclui pistolas de calibres 9 mm e .635, uma carabina 5,56 mm e munições de diferentes calibres: 5,56, .380, 9 mm e .22. Também foram apreendidas porções de cocaína, crack e maconha, além de uma granada.



Os policiais encontraram ainda duas placas balísticas, duas capas de colete, uma touca ninja, balanças de precisão, uma câmera de vigilância, celulares e uma motocicleta com registro de furto. A operação também resultou na apreensão de R$ 530 em dinheiro.



Investigação começou antes da operação



De acordo com a Polícia Civil, o grupo investigado é vinculado a uma organização criminosa com atuação em âmbito nacional. Na capital mineira, os integrantes são suspeitos de comercializar cocaína, maconha e skunk, além de utilizar armas de fogo de maneira ostensiva em conflitos com uma facção rival.

Outro ponto identificado pelos investigadores foi a instalação de câmeras para monitoramento clandestino.

O equipamento seria utilizado como parte da estrutura de vigilância do grupo na região.



A operação desta quarta-feira é resultado de uma investigação que já havia levado à prisão em flagrante de outros sete suspeitos. As detenções ocorreram entre 14 de maio e 26 de junho deste ano, antes do cumprimento dos mandados de prisão preventiva contra os dois alvos da nova fase.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com a ação, a Polícia Civil busca desarticular a estrutura criminosa e atingir tanto a atuação dos integrantes no tráfico de drogas quanto os recursos utilizados para monitorar o território e enfrentar grupos rivais.