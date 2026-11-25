Blocos de rua de Betim se organizam para manter os cortejos de pré-carnaval de 2027. A prefeitura havia anunciado o cancelamento dos investimentos na festa para o próximo ano, sob a justificativa de falta de recursos financeiros.

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“Eu tive a iniciativa, procurei o prefeito e me coloquei à disposição para ajudar na captação de recursos. Nós da cultura estamos acostumados a fazer as coisas acontecerem e, muitas vezes, com pouco ou com quase nada”, afirmou o vereador Dudu Braga (PV).

O parlamentar comenta que a intenção é construir uma estrutura que suporte os cortejos, além de reforçar a importância da cultura para a comunidade de Betim.

“Respeitamos esse momento de dificuldades financeiras e, por isso, me coloquei à disposição do município. O prefeito topou e juntamente com os blocos, que estão fazendo um agito, vamos fazer o carnaval acontecer em Betim”, acrescentou Braga.

Cancelamento

O cancelamento foi anunciado pelo prefeito Heron Guimarães (União) em postagem no Instagram.

“Diante do atual cenário fiscal e das projeções para o próximo ano, decidimos por cancelar os festejos do pré-carnaval de Betim de 2027. Para isso, a gente considera as dificuldades financeiras de 2026 e também os riscos que estamos correndo para o próximo ano”, afirmou o executivo.

Como justificativa para a redução, o gestor municipal disse que a suspensão do “Carnabetim” se deve à diminuição dos recursos captados, inclusive distribuídos pelo governo federal para as cidades.

“Soma-se a isso a preocupação dos riscos climáticos, com os efeitos do super El Niño. As fortes chuvas recentes exigiram extremo esforço da prefeitura”, afirmou. “Uma festa desse porte demanda muito mais que uma estrutura e a contratação de blocos carnavalescos. Demanda reforço das equipes de limpeza urbana, da segurança pública, aumento do consumo de energia e outras despesas operacionais”, comentou o prefeito.

Não há previsão de transferência da programação para outra data no próximo ano.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.