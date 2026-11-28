Homem é condenado a mais de 5 anos por maus-tratos a cães em MG
Sentenciado usou um machado contra dois cães em Bugre, no Vale do Rio Doce. Um dos animais, um filhote de três meses, morreu após as agressões
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Um homem de 30 anos foi condenado a cinco anos, quatro meses e cinco dias de prisão, em regime inicial fechado, por maus-tratos contra dois cães em Bugre, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. A sentença foi obtida pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Inhapim. O réu também foi multado e proibido de manter a guarda de animais pelo mesmo período da pena.
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O caso ocorreu na noite de 30 de agosto deste ano, na comunidade rural do Córrego dos Araújos. Segundo a denúncia do MPMG, o homem alegou que cães da vizinhança haviam atacado seu cachorro filhote. Em seguida, pegou um machado e passou a perseguir animais que encontrasse soltos pela comunidade.
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Durante a ação, ele atingiu um cão de aproximadamente três meses de idade, que morreu cerca de 30 minutos depois. Na sequência, foi até a casa de outro morador e tentou matar uma cadela que estava acorrentada. O homem desferiu diversos golpes de machado contra o animal, mas não conseguiu atingi-lo.
Testemunhas e policiais militares confirmaram a dinâmica das agressões durante o processo. O próprio acusado admitiu ter usado o machado contra os cães, mas alegou que pretendia apenas afastá-los.
Na sentença, a Justiça reconheceu a autoria e a materialidade dos crimes – comprovação de que o fato criminoso realmente aconteceu – e considerou a violência empregada, a vulnerabilidade dos animais e a ausência de justificativa para as agressões.
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A Justiça também manteve a prisão preventiva do condenado, solicitada anteriormente pelo Ministério Público, e negou a ele o direito de recorrer em liberdade. O promotor Jonas Junio Linhares Costa Monteiro destacou a gravidade da violência no caso e a necessidade de proteção aos animais. Segundo ele, a utilização de um machado contra os cães demonstra uma crueldade que não pode ser banalizada.