Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O avanço da circulação do coronavírus voltou a acender o sinal de alerta nas redes pública e privada de saúde de Belo Horizonte e de municípios da Região Metropolitana. Diante do aumento expressivo de diagnósticos positivos e da procura por testes em novembro, unidades hospitalares e serviços municipais da capital e de Contagem passaram a exigir o uso obrigatório de máscaras de proteção para profissionais, pacientes e acompanhantes.

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Apesar da escalada recente, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) afirma que o cenário não exige pânico nem a retomada da obrigatoriedade em espaços públicos abertos ou fechados fora do ambiente assistencial. De acordo com a diretora de Promoção à Saúde e Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), Tatiani Fereguetti, o crescimento registrado nas últimas semanas reflete uma maior circulação viral na capital mineira.

"Belo Horizonte vem registrando um aumento importante nas últimas semanas, o que indica que o vírus está circulando com mais intensidade. A doença continua existindo, como acontece com outros vírus respiratórios. Para esses vírus, há uma sazonalidade muito marcada, mas para a covid-19 não. Então, o aumento pode acontecer de forma inesperada", explica a diretora.

Atualmente, a exigência do equipamento de proteção na rede municipal aplica-se aos profissionais da assistência direta e a usuários acima de 2 anos de idade que apresentem sintomas gripais ao procurarem atendimento. Para o restante da população, o uso permanece apenas como recomendação em locais fechados, com aglomeração ou no transporte coletivo.

Segundo Tatiani Fereguetti, a imposição generalizada não se justifica no estágio atual da imunidade coletiva. "A recomendação existe para todos os lugares, mas não é uma obrigatoriedade, pois a medida ainda não faz sentido, uma vez que a maioria das pessoas já foi imunizada pelo menos uma vez na vida", pontua.

Situação em Contagem

Em Contagem, a rede de urgência registrou um aumento de 33% na média diária de atendimentos por sintomas respiratórios em novembro, subindo de aproximadamente 164 registros em outubro para 219 neste mês. Entre 11 de outubro e essa sexta-feira (27/11), o município confirmou 50 casos positivos de Covid-19 e passou a recomendar formalmente o uso de máscaras em ambientes fechados. Nas unidades de saúde municipais, o uso tornou-se obrigatório para pacientes com sintomas gripais.

Segundo a coordenadora do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) de Contagem, Fernanda Carvalho, o avanço de novembro se traduziu no aumento da procura por consultas de urgência, mas sem repetição da crise hospitalar enfrentada no início do ano. Apesar da maior circulação de síndromes gripais, Fernanda destaca que o quadro está sob controle e difere da epidemia respiratória que levou o município a decretar emergência entre março e o início de julho deste ano.

"A gente não verificou um aumento dos casos graves (de covid-19), então não houve aumento das internações por síndrome respiratória. As pessoas procuraram as UPAs com sintomas respiratórios, consultaram e voltaram para casa. O que tivemos foi o aumento de casos leves", explica a coordenadora. Para conter a transmissão antes das festas de fim de ano, foi estabelecido o uso obrigatório de máscaras nas unidades de saúde para profissionais, pacientes com mais de 2 anos com sintomas gripais e acompanhantes.



Escalada dos casos

O movimento observado na Grande BH acompanha uma curva ascendente em Minas Gerais e no Brasil. Segundo dados do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica, do Ministério da Saúde, Minas Gerais contabiliza 18.579 casos confirmados da doença em 2026, com taxa de incidência de 21,8 casos por 100 mil habitantes – índice superior à média nacional, que está em 18.

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O salto ocorreu principalmente na virada do último mês: entre outubro e novembro, o número de diagnósticos positivos em Minas disparou 713%, passando de 989 para 8.036 registros. O volume contabilizado apenas neste mês supera todos os demais meses do ano. No Brasil, o crescimento no mesmo intervalo foi de 295%, saltando de 8.457 confirmações em outubro para 33.408 até esta sexta-feira (27/11).

