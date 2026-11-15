MG: incêndio, que pode ser criminoso, destroi carro e atinge comércio

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um incêndio em automóvel quase atingiu edificações ao se alastrar para um toldo de comércio, na madrugada deste domingo (15/11), em Januária, no Norte de Minas.

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Por volta das 2h30, um automóvel Citroën C4 Pallas pegou fogo no Bairro Residencial Liberdade, em Januária, no Norte de Minas Gerais. Uma região predominantemente residencial e que conta com estabelecimentos comerciais nas proximidades, como o Comercial Prates Januária e o Mart Minas – Atacado & Varejo.

O incêndio atingiu diferentes partes do carro, incluindo o compartimento do motor, e representou risco direto à integridade física dos moradores e ao patrimônio vizinho, uma vez que as chamas passaram a atingir o toldo de um comércio adjacente.

Não houve registro de vítimas, figurando como prejudicado o proprietário do veículo, enquanto a autoria ainda é desconhecida diante da suspeita de ação criminosa.

Quando a guarnição do 7º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)chegou ao endereço indicado, o fogo já consumia diversas seções do automóvel e avançava rapidamente sobre a fachada do imóvel vizinho.

O risco de propagação exigiu atuação imediata para evitar que o incêndio invadisse o interior do estabelecimento comercial e causasse danos estruturais graves ou atingisse materiais inflamáveis armazenados no prédio.

Diante do cenário, os bombeiros isolaram a área, adotaram os protocolos de segurança e montaram uma linha direta de combate às chamas.

A estratégia operacional priorizou, em um primeiro momento, o resfriamento e a contenção do fogo no toldo do comércio, enquanto outra frente atuava simultaneamente na extinção das chamas que tomavam o Citroën C4 Pallas.

Foram necessários aproximadamente 40 minutos de trabalho contínuo e o emprego de cerca de 2 mil litros de água até que o incêndio fosse extinto.

Na etapa seguinte, os militares executaram o procedimento de rescaldo, revirando os materiais queimados para eliminar focos ocultos e afastar qualquer possibilidade de reignição.

Há suspeitas de crime?

“Após a conclusão dos trabalhos, o proprietário do veículo compareceu ao local e relatou informações sobre uma possível origem criminosa do incêndio”, informou o CBMMG.

Diante do relato que aponta para um possível ato intencional, a Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e adotar as medidas de investigação cabíveis, além de acionar a perícia técnica para analisar os vestígios no automóvel.

A corporação reforça que, diante de incêndios em veículos, a população deve manter distância e acionar imediatamente o telefone de emergência 193.

O fogo em automóveis envolve a queima de combustíveis, componentes elétricos, pneus e materiais sintéticos que liberam fumaça tóxica e oferecem risco de explosão, tornando perigosa qualquer tentativa de combate sem equipamentos de proteção e treinamento adequado.

Nos últimos seis meses, o Norte de Minas registrou outras ocorrências de natureza semelhante envolvendo incêndios em veículos e estabelecimentos comerciais.

Em 15 de outubro de 2026, carros foram destruídos pelo fogo em um lote vago na região, mobilizando os bombeiros sob suspeita de crime e com risco de propagação para outros seis automóveis estacionados no terreno.

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Já em 9 de setembro de 2026, um carro e três motocicletas foram danificados por chamas em uma garagem norte-mineira, exigindo também o uso de 2 mil litros de água para conter o avanço do fogo sobre o imóvel, enquanto em outubro um restaurante em Januária teve equipamentos danificados por um incêndio.



Atuação dos bombeiros

Acionamento da guarnição: chamado registrado por volta das 2h30 deste domingo no Bairro Residencial Liberdade, em Januária

chamado registrado por volta das 2h30 deste domingo no Bairro Residencial Liberdade, em Januária Propagação das chamas: fogo atingiu o compartimento do motor do Citroën C4 Pallas e avançou sobre o toldo de um comércio vizinho

fogo atingiu o compartimento do motor do Citroën C4 Pallas e avançou sobre o toldo de um comércio vizinho Estratégia de combate: isolamento da área e atuação simultânea para proteger a fachada do estabelecimento e debelar as chamas no veículo

isolamento da área e atuação simultânea para proteger a fachada do estabelecimento e debelar as chamas no veículo Tempo e volume empregados: cerca de 40 minutos de operação contínua com uso aproximado de 2 mil litros de água e trabalho de rescaldo

cerca de 40 minutos de operação contínua com uso aproximado de 2 mil litros de água e trabalho de rescaldo Investigação policial: acionamento da Polícia Militar e da perícia técnica após relato do proprietário sobre possível ação criminosa



Segurança em incêndios veiculares