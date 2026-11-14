PBH vai a academia onde médico morreu em escalada e encontra local fechado

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Pelo segundo dia seguido, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) tenta fazer uma nova vistoria no Rokaz, estabelecimento onde o oftalmologista Andrei de Figueiredo Ferreira, de 47 anos, morreu após cair de uma parede de escalada, na noite de quinta-feira (12/11), na Savassi, Região Centro-Sul da capital. Na manhã deste sábado (14/11), a Fiscalização Urbanística e Ambiental esteve no local e encontrou as portas fechadas, assim como nessa sexta-feira (13/11).

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"A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) informa que a Fiscalização Urbanística e Ambiental retornou ao endereço na manhã deste sábado (14), e o local continua fechado. Uma nova tentativa será feita nesta segunda-feira (16)”, informou a PBH, em nota.

O objetivo da fiscalização é verificar quais atividades são efetivamente desenvolvidas no endereço. Isto porque, de acordo com a pasta, o alvará de localização e funcionamento do estabelecimento, válido até 2031, contempla a promoção de eventos esportivos, mas não prevê atividades de academia ou condicionamento físico.

Assim, se forem constatadas atividades diferentes daquelas autorizadas pelo alvará, o estabelecimento será notificado.

De acordo com o Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região (CREF6/MG), a academia tem registro ativo na entidade e passou por fiscalização ainda neste ano. Na ocasião, segundo o conselho, os profissionais de Educação Física encontrados no local estavam devidamente habilitados e com registro regular.





Investigação apura dinâmica da queda

A morte de Andrei é investigada pela Polícia Civil (PCMG). O médico estava em Belo Horizonte para participar do 45º Congresso do Hospital São Geraldo, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Natural de Natal (RN), ele era oftalmologista e atendia em clínicas da capital potiguar, incluindo o Hospital dos Olhos do Rio Grande do Norte.

Formado em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em 2003, Andrei fez residência em oftalmologia na mesma instituição entre 2006 e 2009. Em 2011, iniciou uma especialização em glaucoma pela Universidade de São Paulo (USP). A previsão era de que ele retornasse a Natal depois do congresso.

O acidente aconteceu por volta das 20h30, na Rokaz Escalada, localizada na Rua Antônio de Albuquerque. Segundo o boletim de ocorrência, Andrei participava de uma aula quando caiu do alto de uma parede durante o procedimento de descida. A altura exata da queda não foi informada. Um aluno que também é socorrista iniciou os primeiros atendimentos, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Apesar das manobras de reanimação, a morte foi confirmada ainda no local.

Os relatos apresentados à Polícia Militar (PM) apontam versões diferentes sobre o que provocou o acidente. A atividade havia começado às 18h e, inicialmente, os alunos praticaram boulder, modalidade de escalada realizada sem cordas, sob acompanhamento de outro instrutor. Na sequência, passaram para o top rope, em que o praticante utiliza cordas e equipamentos de segurança durante a subida e a descida.

Nessa segunda etapa, Andrei escalava enquanto uma aluna de 23 anos, que fazia sua primeira aula prática, permanecia no solo responsável pelo controle da corda e do dispositivo de frenagem. A atividade era supervisionada por uma instrutora de 21 anos.

De acordo com a versão da aluna registrada no boletim, Andrei ficou parado na parede durante a descida. Ao perceber a situação, ela teria pedido ajuda à instrutora, que tocou no equipamento de frenagem. Nesse momento, segundo a estudante, ocorreu a queda.

A instrutora apresentou outra versão. Ela afirmou que a aluna perdeu o controle da alavanca do freio e da velocidade da descida, não conseguiu acionar a trava de segurança e acabou liberando corda em excesso.

Um funcionário da academia, ouvido pelo Estado de Minas, também relatou que a aluna teve dificuldade para acionar o dispositivo e pediu ajuda à instrutora. Segundo ele, imagens das câmeras de segurança mostram a profissional mexendo no freio e desbloqueando a alavanca enquanto Andrei estava suspenso na parede.

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A instrutora foi presa em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e liberada após o pagamento de fiança. A aluna também foi ouvida pela Polícia Civil e liberada.