'É seguro, mas é um esporte no qual não se pode brincar', diz escalador

O acidente com o oftalmologista Andrei de Figueiredo Ferreira, de 47 anos, que morreu durante uma aula de escalada no Bairro Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (12/11), levanta questionamentos sobre as condições em que a vítima praticava o esporte. O médico veio a óbito ao cair durante uma aula no local.

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O acidente está sob investigação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que ainda realiza o trabalho de apuração. O Estado de Minas consultou um especialista em escalada para entender melhor a prática desse esporte e os possíveis riscos.

O professor de educação física Flávio Sabino, proprietário da UP escalada e praticante do esporte há cerca de 25 anos, dos quais 22 anos atuando como professor em ginásios especializados, sintetiza: "É um esporte seguro, mas é um esporte no qual não se pode brincar." Ele pondera que existem alguns riscos, porém destaca que tal prática registra menos mortes que o mountain bike, a natação e até o basquete.

Isso, devido a equipamentos de proteção, que, segundo ele, são superdimensionados. Esses itens variam de acordo com a modalidade: na do tipo boulder (escalada sem cordas), há colchões para amortecer possíveis quedas. Nas demais, há cabos conjugados a freios.

Tais equipamentos são acompanhados de procedimentos específicos de utilização. "São sempre duas pessoas, pelo menos: uma confere a si mesma e à outra", exemplifica o escalador, citando um procedimento conhecido como "dupla checagem". Ele ressalta que tais práticas de segurança precisam ser treinadas repetidamente.



Por esses motivos, o educador físico observa que, quando acontece um acidente, a causa normalmente advém de um erro humano, mesmo quando envolve algum equipamento. "Se uma corda arrebenta, geralmente é porque ela estava fora da validade, ou estava avariada", exemplifica.

Para Sabino, a maneira mais segura de começar a fazer escaladas é justamente em ginásios, ambientes que, em tese, são bastante controlados. Sabino explica que esses locais, via de regra, empregam equipamentos certificados e monitores treinados. Em Minas Gerais, porém, tais treinamentos não passam pelo crivo de um órgão de classe e, geralmente, são realizados pelo próprio estabelecimento.

Versões diferentes sobre o acidente

No boletim de ocorrência registrado na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), constam relatos divergentes sobre o momento da queda do oftalmologista. Uma aluna, de 23 anos, da academia Rokaz Escalada, onde ocorreu o acidente, afirmou que participava de sua primeira aula de segurança para escalada e que, durante a descida de Andrei, encontrou dificuldades para operar o freio.

Ao perceber que o colega havia ficado parado, pediu ajuda à instrutora, de 21 anos. Segundo a versão da aluna, a professora tocou no equipamento de frenagem e, logo depois, Andrei caiu. O relato não detalha qual movimento teria sido feito pela instrutora.

Já a instrutora apresentou outra versão aos policiais. Ela afirmou que percebeu dificuldades da aluna para controlar a alavanca e a velocidade da descida. Segundo ela, a jovem teria perdido o controle do equipamento e liberado corda em excesso. A professora disse que tentou orientar a colega, mas não conseguiu acionar a trava de segurança a tempo de impedir a queda.

Um funcionário conversou com o Estado de Minas na condição de anonimato. Ele prestou um relato parecido com o da aluna que operava o equipamento: segundo ele, a instrutora responsável pela atividade teria acionado o mecanismo de destravamento do freio enquanto Andrei ainda estava sustentado pela corda. Essa manobra poderia ter desativado o sistema de frenagem e provocado a queda.

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O funcionário pontuou afirmou que não estava presente no momento do acidente: a explicação dele se baseia na análise das imagens de segurança e no próprio conhecimento sobre os equipamentos utilizados na escalada. As causas ainda não foram apontadas pelos órgãos de investigação.