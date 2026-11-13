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PROCEDIMENTOS

'É seguro, mas é um esporte no qual não se pode brincar', diz escalador

Especialista em escalada explica sobre os procedimentos para a prática segura do esporte; nessa quinta-feira (12/11), médico morreu ao cair de paredão

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Alexandre Carneiro
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Sofia Maia
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Alexandre Carneiro
Repórter
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Sofia Maia
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Jornalista em formação pela PUC Minas.
13/11/2026 22:54 - atualizado em 13/11/2026 23:01

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Homem de 47 anos morre ao cair de parede de escalada em academia da capital mineira
Homem de 47 anos morreu ao cair de parede de escalada em academia da capital mineira crédito: Jair Amaral/EM/D.A.Press

O acidente com o oftalmologista Andrei de Figueiredo Ferreira, de 47 anos, que morreu durante uma aula de escalada no Bairro Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (12/11), levanta questionamentos sobre as condições em que a vítima praticava o esporte. O médico veio a óbito ao cair durante uma aula no local.

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O acidente está sob investigação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que ainda realiza o trabalho de apuração. O Estado de Minas consultou um especialista em escalada para entender melhor a prática desse esporte e os possíveis riscos.  

O professor de educação física Flávio Sabino, proprietário da UP escalada e praticante do esporte há cerca de 25 anos, dos quais 22 anos atuando como professor em ginásios especializados, sintetiza: "É um esporte seguro, mas é um esporte no qual não se pode brincar." Ele pondera que existem alguns riscos, porém destaca que tal prática registra menos mortes que o mountain bike, a natação e até o basquete.

Isso, devido a equipamentos de proteção, que, segundo ele, são superdimensionados. Esses itens variam de acordo com a modalidade: na do tipo boulder (escalada sem cordas), há colchões para amortecer possíveis quedas. Nas demais, há cabos conjugados a freios. 

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Tais equipamentos são acompanhados de procedimentos específicos de utilização. "São sempre duas pessoas, pelo menos: uma confere a si mesma e à outra", exemplifica o escalador, citando um procedimento conhecido como "dupla checagem". Ele ressalta que tais práticas de segurança precisam ser treinadas repetidamente.

Por esses motivos, o educador físico observa que, quando acontece um acidente, a causa normalmente advém de um erro humano, mesmo quando envolve algum equipamento. "Se uma corda arrebenta, geralmente é porque ela estava fora da validade, ou estava avariada", exemplifica.

Para Sabino, a maneira mais segura de começar a fazer escaladas é justamente em ginásios, ambientes que, em tese, são bastante controlados. Sabino explica que esses locais, via de regra, empregam equipamentos certificados e monitores treinados. Em Minas Gerais, porém, tais treinamentos não passam pelo crivo de um órgão de classe e, geralmente, são realizados pelo próprio estabelecimento.

Versões diferentes sobre o acidente

No boletim de ocorrência registrado na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), constam relatos divergentes sobre o momento da queda do oftalmologista. Uma aluna, de 23 anos, da academia Rokaz Escalada, onde ocorreu o acidente, afirmou que participava de sua primeira aula de segurança para escalada e que, durante a descida de Andrei, encontrou dificuldades para operar o freio.

Ao perceber que o colega havia ficado parado, pediu ajuda à instrutora, de 21 anos. Segundo a versão da aluna, a professora tocou no equipamento de frenagem e, logo depois, Andrei caiu. O relato não detalha qual movimento teria sido feito pela instrutora.

Já a instrutora apresentou outra versão aos policiais. Ela afirmou que percebeu dificuldades da aluna para controlar a alavanca e a velocidade da descida. Segundo ela, a jovem teria perdido o controle do equipamento e liberado corda em excesso. A professora disse que tentou orientar a colega, mas não conseguiu acionar a trava de segurança a tempo de impedir a queda.

Um funcionário conversou com o Estado de Minas na condição de anonimato. Ele prestou um relato parecido com o da aluna que operava o equipamento: segundo ele, a instrutora responsável pela atividade teria acionado o mecanismo de destravamento do freio enquanto Andrei ainda estava sustentado pela corda. Essa manobra poderia ter desativado o sistema de frenagem e provocado a queda. 

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O funcionário pontuou afirmou que não estava presente no momento do acidente: a explicação dele se baseia na análise das imagens de segurança e no próprio conhecimento sobre os equipamentos utilizados na escalada. As causas ainda não foram apontadas pelos órgãos de investigação.

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