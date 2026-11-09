O que está acontecendo no Bairro Goiânia, em BH? Entenda os crimes

Uma sequência de crimes violentos envolvendo o Bairro Goiânia, na Região Nordeste de Belo Horizonte, deixou três mortos e quatro feridos por disparos de arma de fogo neste fim de semana. Os homicídios aconteceram entre sábado (7/11) e domingo (8/11), em três ocorrências distintas, incluindo um ataque durante um velório e outro dentro de um bar.

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A sequência começou na madrugada de sábado, quando um adolescente de 17 anos foi assassinado em um beco do bairro. No domingo, durante o velório do jovem, no Cemitério da Saudade, criminosos abriram fogo contra pessoas que participavam da despedida, deixando um morto e dois feridos.

Horas depois, três homens armados invadiram um bar no Bairro Goiânia e atiraram contra as pessoas que estavam no estabelecimento. Um homem morreu e outros dois ficaram feridos.

Apesar da proximidade entre os episódios, ainda não há confirmação de que os homicídios estejam relacionados.

Adolescente de 17 anos é morto em beco no sábado (7)

O primeiro homicídio foi registrado por volta das 5h30 de sábado (7), no Beco Cinco, próximo à Rede Mania, no Bairro Goiânia.

Segundo a Polícia Militar (PM), equipes do 16º Batalhão foram acionadas e encontraram um adolescente de 17 anos morto, com marcas de vários disparos de arma de fogo.

A vítima foi identificada como Arthur Luiz Chaves Cotta, conhecido pelo apelido de "Loirinho".

Conforme informações iniciais, o adolescente era apontado como envolvido com o tráfico de drogas. A informação, entretanto, não esclarece a motivação do assassinato.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Até o momento, não há informações confirmadas sobre os responsáveis pelo crime.

Ataque durante velório deixa um morto e dois feridos

Na tarde de domingo (8), o velório de Arthur, realizado no Cemitério da Saudade, na Região Leste de Belo Horizonte, foi marcado por outro ataque a tiros.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, suspeitos chegaram ao cemitério em um carro branco e efetuaram disparos contra pessoas que estavam no local.

Um adolescente de 16 anos foi baleado no rosto e socorrido por populares ao Hospital da Baleia, mas morreu no local.

Outras duas pessoas ficaram feridas. Elas receberam atendimento de militares do 22º Batalhão da Polícia Militar e foram encaminhadas ao Hospital João XXIII.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos dois sobreviventes.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar os levantamentos. A autoria e a motivação do ataque ainda não foram esclarecidas.

Criminosos invadem bar e matam homem de 45 anos

O terceiro homicídio aconteceu poucas horas depois, na noite de domingo (8), por volta das 20h50, em um bar localizado às margens da BR-262, no Bairro Goiânia.

Um homem de 45 anos morreu e outros dois, de 39 e 68 anos, ficaram feridos durante um ataque a tiros.

Segundo a Polícia Militar, imagens de câmeras de segurança mostram três criminosos chegando ao estabelecimento também em um carro branco, como no velório, mas não dá para afirmar que seja o mesmo veículo.

Um dos suspeitos usava capuz cinza e carregava duas armas de fogo. O segundo vestia blusa preta, estava descalço e também portava uma arma.

O terceiro homem, que dirigia o veículo, usava blusa preta e calça jeans. Ele também estava descalço e armado. Um dos criminosos utilizou um celular para filmar o ataque. As imagens registraram os disparos e a fuga dos três suspeitos.

Posteriormente, um vídeo da ação chegou às mãos de um policial militar acompanhado de uma música com referência ao Comando Vermelho (CV). A PM informou que o material poderá ajudar a esclarecer a possível motivação do crime.

Uma funcionária do estabelecimento contou aos policiais que o homem morto era conhecido como "Adãozinho". Segundo ela, a vítima participava de uma partida de truco e havia acabado de pagar o que consumiu no bar.

A mulher relatou que estava no depósito, de costas para o local do ataque, quando ouviu os disparos.

Um homem de 68 anos foi baleado no pé e levado por outras pessoas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nordeste. Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital Metropolitano Odilon Behrens.

A outra vítima, de 39 anos, foi atingida por um disparo na canela e também encaminhada à UPA Nordeste.

Os três suspeitos fugiram e, até o momento, não foram localizados.

Homem foi morto por engano no bairro em julho

A sequência de homicídios deste fim de semana também chama a atenção para outro crime registrado no Bairro Goiânia neste ano.

Em 12 de julho, Alexandre Araújo do Rosário, de 44 anos, foi morto a tiros enquanto conversava com um amigo, de 35 anos, em uma calçada próxima a uma adega.

Segundo a Polícia Militar, Alexandre foi atingido por engano durante uma ação criminosa que teria outro homem como alvo.

Uma testemunha relatou que um suspeito armado com uma pistola desceu de um Chevrolet Onix, observou as pessoas que estavam no local e retornou ao veículo para perguntar aos comparsas: "Quem é pra matar?".

Ao ouvir a pergunta, a testemunha correu. O criminoso efetuou cerca de quatro disparos, atingindo Alexandre e o amigo.

Mesmo ferido, Alexandre conseguiu correr até a casa dele, onde morreu. O outro homem foi baleado no antebraço direito e socorrido à UPA de Sabará.

De acordo com a PM, havia outros dois homens no veículo, um deles com uma pistola e outro com uma arma longa. A Polícia Civil informou, na ocasião, que investigava o assassinato.

Não há informações que indiquem ligação entre esse crime e os homicídios registrados neste fim de semana.

Polícia investiga sequência de homicídios

Os três homicídios registrados entre sábado e domingo serão investigados pela Polícia Civil. Até o momento, não há confirmação oficial de que os ataques tenham sido praticados pelos mesmos criminosos ou que estejam relacionados a disputas entre grupos criminosos. A Polícia Militar foi procurada pelo Estado de Minas para esclarecer a sequência de crimes envolvendo o Bairro Goiânia. A reportagem aguarda retorno da instituição.

Já a Polícia Civil informou que, tão logo acionada, na madrugada de sábado (7/11), deslocou equipe da perícia oficial até um homicídio registrado no local. "Os peritos realizaram a coleta de vestígios e informações que subsidiarão as investigações. O corpo da vítima, um adolescente de 17 anos, foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal dr. André Roquette (IMLAR) para ser submetido a exames. Até o momento, não houve conduzidos à delegacia. Outras informações serão repassadas em momento oportuno", diz.

Na noite de domingo (8/17), a PCMG explicou que deslocou equipes da perícia oficial e de investigadores do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) até o homicídio no bar. "Foram coletados vestígios e informações que subsidiarão as investigações. O corpo da vítima, um homem de 45 anos, foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal dr. André Roquette (IMLAR) para ser submetido a exames. Até o momento, não houve conduzidos à delegacia. Outras informações serão repassadas em momento oportuno", afirma.

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A Polícia Civil comunica que investiga as circunstâncias, motivação e autoria do homicídio consumado de um adolescente, de 16 anos, ocorrido em um cemitério situado no bairro Saudade, em BH. "A PCMG deslocou equipe de policiais civis e da perícia ao local para identificar e coletar vestígios. Outros dois adolescentes, ambos de 16 anos, foram socorridos e encaminhados para atendimento médico. A investigação segue em andamento e, até o momento, não houve suspeito conduzido à delegacia", encerra nota.