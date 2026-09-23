BR-040: Em 8 meses, 450 mil são flagrados em excesso de velocidade

Entre janeiro e agosto deste ano, 449.874 veículos foram autuados por excesso de velocidade na BR-040, apenas no trecho de 232 quilômetros que separa Belo Horizonte e Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Esse total indica uma média de 1.851 infraçõesdo tipo cometidas todos os dias naquela parte da rodovia. Os flagrantes foram registrados pelos 68 pontos de monitoramento distribuídos pelo segmento em questão, administrado pela concessionária EPR Via Mineira, que revelou tais dados.

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De acordo com a empresa, em um dos flagrantes, o veículo estava a 192 km/h: o registro ocorreu no Km 546, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Nesse caso, o infrator excedeu em 92% o limite do trecho, que é de 100 km/h.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), trafegar em velocidade 50% maior á permitida é infração gravíssima, punida com multa multiplicada por três, o que eleva o valor a ser pago para R$ 880,41. Também prevê a perda de 7 pontos no prontuário do condutor e com a suspensão imediata do direito de dirigir.



Outros registros semelhantes, segundo a EPR, ocorreram no trecho da BR-040 sob sua responsabilidade. Em Cristiano Otoni, na Região Central de Minas, um veículo foi flagrado a 123 km/h em um trecho no qual o limite é de 60 km/h, o que representa um excesso de 105% em relação ao limite.

Já em Carandaí, também na Região Central, um condutor foi autuado a 95 km/h em um local onde a velocidade permitida é de 40 km/h, 137,5% acima do limite. Já na Zona da Mata, o maior abuso ocorreu em Juiz de Fora: o motorista, que transitava a 146 km/h, superou em nada menos que 265% o limite regulamentar de 40 km/h.

Esses números foram divulgados em plena Semana Nacional de Trânsito, que neste ano ocorre entre os dias 18 e 25 de setembro. A mensagem da campanha de 2026 é justamente “Desacelere. Seu bem maior é a vida”.

De acordo com o Sistema Nacional de Trânsito, vinculado ao Ministério dos Transportes, foco da ação é a redução de velocidade. A medida considerada fundamental pelo órgão para diminuir a gravidade dos sinistros e proteger as pessoas, que são o elemento mais frágil no trânsito.

Radares de velocidade média estão suspensos

Dados do Atlas da Violência, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revelam as dimensões da letalidade do trânsito brasileiro. Somente em 2024, último ano mostrado pelo levantamento, 38.140 pessoas perderam a vida em acidentes em todo o território nacional.

O número já foi ainda maior: chegou a 45.864 em 2012. No entanto, após sucessivos recuos, que fizeram os óbitos chegarem a 32.787, em 2019, o total voltou a apresentar tendência de alta e vem subindo desde então.

De acordo com o Ipea, o trânsito de Minas Gerais está em segundo lugar quanto à letalidade, atrás apenas dos índices de São Paulo. O número de mortos no estado seguiu uma trajetória semelhante ao índice nacional: atingiu o ápice em 2011, com um total de 4.675. A partir de então, a quantidade de vítimas passou a regredir de maneira sucessiva até 2020, quando chegou a 2.098. Porém, voltou a crescer desde então, chegando a 3.463 em 2024.

Uma das medidas estudadas pelo governo federal para frear a violência no trânsito é a implantação de radares que medem a velocidade média dos veículos. Nesse tipo de equipamento de fiscalização, câmeras instaladas em dois pontos distintos da pista registram a placa e o horário de passagem do veículo por um deles, e o sistema calcula o tempo gasto para percorrer a distância até o outro.

Na semana passada, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) chegou a anunciar o início dos testes dessa tecnologia. Nessa fase, os equipamentos operariam em caráter experimental e educativo, sem emitir multas.

Porém, dias depois, o órgão decidiu suspender temporariamente os ensaios. A justificativa foi a necessidade de ajustes técnicos, entre os quais a implantação de sinalização específica.

Os radares de velocidade média já estão prontos para funcionamento em 15 trechos de rodovias federais concedidas à iniciativa privada, nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro e também em Minas Gerais. No território mineiro, as operações estão previstas para as BRs 381, 116, 050 e 040. Nessa última rodovia, ele está justamente no segmento sob responsabilidade da EPR Via Mineira, no município de Nova Lima, entre os quilômetros 545 e 551, sentido Juiz de Fora.

O trecho em questão tem limite de 100 km/h. Em 2025, durante um período anterior de testes, a concessionária chegou a informar que, entre os últimos dias 11 e 21 de outubro, o equipamento registrou 306 veículos acima da velocidade máxima permitida, com média de 105 km/h.

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