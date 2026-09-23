Linguiça de R$ 200 mil que atravessaria o país é barrada no meio do caminho

Uma carga de linguiça calabresa avaliada em aproximadamente R$ 200 mil foi barrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma fiscalização na BR-040, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A mercadoria saiu do Rio de Janeiro e tinha como destino o Maranhão.

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Segundo a PRF, os agentes realizavam uma fiscalização de rotina quando abordaram um conjunto formado por um cavalo-trator e um semirreboque que transportava a carga.

Durante a abordagem, os policiais solicitaram a documentação referente à mercadoria. Conforme a corporação, o motorista não apresentou o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (Danfe).

Diante da ausência da documentação fiscal obrigatória, a PRF constatou, inicialmente, o transporte de mercadoria sem documento fiscal.

Carga ainda percorreria cerca de 3 mil quilômetros

A carga havia saído do estado do Rio de Janeiro e seguiria até o Maranhão. Segundo a PRF, caso não tivesse sido interceptada, a mercadoria ainda percorreria cerca de 3 mil quilômetros pelo país.

O valor estimado das linguiças é de aproximadamente R$ 200 mil. Já o montante de tributos supostamente sonegados pode chegar a quase R$ 25 mil.

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A ocorrência foi encaminhada à Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG), que ficará responsável pela apuração das questões tributárias e fiscais relacionadas ao transporte da carga.