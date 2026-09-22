Aniversário de parques de BH terão trilhas guiadas; veja como se inscrever

A Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB) programou novas edições de trilhas ecológicas guiadas para comemorar o aniversário de inauguração de áreas verdes em setembro. Entre os parques estão Lagoa do Nado, Roberto Burle Marx (Parque das Águas), Ursulina de Andrade Melo e o Parque Municipal Américo Renné Giannetti.

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As inscrições foram divulgadas no site da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), nesta terça-feira (22/9) e estão abertas para que o público possa explorar o contato com a natureza em quatro locais a partir desta quinta-feira (24/9), com a “Trilha da Nascente”, às 14h, no Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado, que comemora 32 anos nesta data.



O percurso convida o visitante a se desconectar de tudo enquanto caminha sob a sombra de árvores de grande porte que formam um teto verde. O diferencial desta jornada na floresta urbana é o encontro revigorante com a nascente que dá vida ao parque. O percurso, de 700 metros aproximadamente, tem grau de dificuldade moderado.

No sábado (26/9), às 9h, a trilha guiada “Ver, Ouvir e Sentir” será em dois parques: Roberto Burle Marx (Parque das Águas), que comemora 50 anos de criação no domingo (27/9), e Ursulina de Andrade Melo, que na próxima terça-feira (29/9) celebra 48 anos.

Durante o percurso, o público é estimulado a observar detalhes da fauna e da flora e ouvir os sons do ambiente. No Parque das Águas, o percurso será de 1,2 quilômetro; e de três quilômetros no parque Ursulina. Em ambos, o grau de dificuldade também é moderado.

Homenagem à Tropicália

Haverá programação complementar comemorativa nos dois parques. No Burle Marx, às 11h, o grupo de Dança Elite (projeto social nascido na Região do Barreiro) apresenta o espetáculo "Tropicália", que homenageia o movimento tropicalista brasileiro e a cantora Rita Lee. Também será realizada a campanha "Mais verde, menos cinzas" com as brigadas florestais Brigada 1 e Prevfogo/Ibama, das 9h às 12h.

No Ursulina, a programação festiva inclui mais uma edição do Projeto Cozinhando no Parque, da Colônia de Brincar da Associação Brasileira de Brinquedotecas, com oficina sensorial com panelinhas, areia, terra, flores, sementes, folhas e elementos naturais para brincar.

Fechando a semana, no domingo (27/9), também às 9h, haverá a “Trilha Histórico-Ambiental” para comemorar os 129 anos do Parque Municipal Américo Renné Giannetti completados no sábado (26/9). O percurso apresenta aos participantes as relações entre história, patrimônio, natureza e transformação da cidade. Ao longo do trajeto, são abordados aspectos da criação e das transformações do espaço, a importância para a história de Belo Horizonte, elementos da paisagem e biodiversidade.

Serviço e inscrições – Programe-se

As inscrições para as trilhas podem ser feitas no formulário disponibilizado pela PBH. Lembrando que as vagas para cada uma das trilhas são limitadas e podem se esgotar a qualquer momento.

Quinta-feira (24/9)

Trilha da Nascente - Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado

Endereço: Rua Desembargador Lincoln Prates, 240 – Itapoã

Horário: 14h

Ponto de encontro: em frente à lanchonete do parque

Trajeto: 700 metros (dificuldade moderada, não recomendado para pessoas com baixa mobilidade. Crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis).

Sábado (26/9)

Trilha Ver, Ouvir e Sentir - Parque Roberto Burle Marx

Endereço: Avenida Ximango, 809 - Flávio Marques Lisboa

Horário: 9h

Ponto de encontro: Casarão do parque

Trajeto: 1,2 quilômetro (dificuldade moderada, não recomendado para pessoas com baixa mobilidade. Crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis)

Espetáculo Tropicália (Grupo de Dança Elite) - Parque Roberto Burle Marx

Horário: 11h

Local: teatro de arena (atrás do Casarão)

Campanha Mais verde, menos cinzas (Brigada 1 e Prevfogo/Ibama) - Parque Roberto Burle Marx

Horário: 9h às 12h

Trilha Ver, Ouvir e Sentir - Parque Ursulina de Andrade Melo

Endereço: Rua Dr Sylvio Menicucci, 640 - Castelo

Horário: 9h às 12h

Ponto de encontro: próximo ao pergolado

Trajeto: 3 quilômetros (dificuldade moderada, não recomendado para pessoas com baixa mobilidade. Crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis)

Domingo (27/9)

“Trilha Histórico-Ambiental” - Parque Municipal Américo Renné Giannetti

Endereço: Avenida Afonso Pena, 1.377 – Centro

Horário: 9h

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro