Cevae Coqueiros, na Região Noroeste de BH, ganha status de Parque Municipal

Nessa quinta-feira (4/12), o Centro de Vivência Agroecológica do Bairro Coqueiros (CEVAE Coqueiros), localizado na Rua Eneida, 635, no Bairro Coqueiros, Região Noroeste de Belo Horizonte, passou a ser o Parque Municipal Coqueiros. Com isso, a capital passa a contar com 80 parques municipais e 7.911.509,38 metros quadrados de área verde.

Mesmo antes do decreto assinado pelo prefeito Álvaro Damião (União Brasil), o Cevae já desempenhava o papel de fomentar a agricultura urbana, baseada nos princípios da agroecologia, da economia solidária, da segurança alimentar e nutricional e da equidade de gênero. Com a formalização como parque municipal e sua consequente integração no conjunto de unidades de conservação urbanas de BH, o antigo Centro terá suas possibilidades de uso público ampliadas.

“O envolvimento da comunidade, que já atua de forma organizada em atividades de plantios, saúde, lazer, cultura, preservação e uso coletivo do espaço, será mantido e fortalecido. Essa participação popular continuará sendo fundamental, estimulando o senso de pertencimento e o uso responsável da área”, disse o presidente da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, Gelson Leite.

Revitalização

Em junho de 2024, a prefeitura de BH entregou a obra de revitalização do Cevae Coqueiros no valor de aproximadamente R$ 750 mil. Entre as obras estavam a reforma geral das edificações da Casa Azul; instalação de bebedouros e sanitários públicos, execução de rota acessível com rampas interligando a construção, seus cômodos e seu entorno; ampliação da área coberta por telhado; recuperação de toda a rede hidráulica e elétrica; execução de jardineiras e paisagismos; construção de área de playground com piso emborrachado e de equipamentos de alongamento.

O espaço também recebeu outras melhorias em 2023, como a instalação de uma guarita móvel na portaria, a construção da pista de skate e a recomposição do cercamento na área próxima à chamada Casa Azul.

