INSTABILIDADE

Previsão do tempo para BH e MG: veja como será esta sexta-feira

Temperatura mínima foi de 16°C; acumulado de chuva já passa de 30% da média em algumas regionais

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
05/12/2025 09:05

Vista da Região Nordeste de BH, a partir do Bairro Fernão Dias. Capital está sob alerta de chuvas emitido pela Defesa Civil
Previsão do tempo em BH é de chuva e temperaturas amenas nesta sexta-feira (5/12) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press

A sexta-feira (5/12) em Belo Horizonte deve ser de tempo instável. A previsão meteorológica indica céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia.

A temperatura mínima registrada pela manhã foi de 16°C, enquanto a máxima prevista à tarde é de 25°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 60%.

Temperaturas mínimas por regional

  • Barreiro: 17,6°C (3h40)
  • Centro-Sul: 16,5°C (4h20)
  • Oeste: 16°C, com sensação térmica de 6,8°C (5h)
  • Pampulha: 17,7°C, sensação de 19,5°C (5h)
  • Venda Nova: 18,6°C (5h25)

 Muro de casa desaba durante chuva e mulher fica presa na Grande BH

Acumulado de chuva em dezembro 

  • Barreiro: 86,2 mm (25,4%)
  • Centro-Sul: 102,7 mm (30,3%)
  • Hipercentro: 44,6 mm (13,2%)
  • Leste: 68,2 mm (20,1%)
  • Nordeste: 89,2 mm (26,3%)
  • Noroeste: 83 mm (24,5%)
  • Norte: 75 mm (22,1%)
  • Oeste: 106,8 mm (31,5%)
  • Pampulha: 68 mm (20,1%)
  • Venda Nova: 69,4 mm (20,5%)

A média climatológica para dezembro é de 339,1 mm.

A Defesa Civil segue monitorando as condições meteorológicas e orienta moradores a redobrar a atenção em áreas suscetíveis a alagamentos e deslizamentos.

Previsão em MG

Em Minas, a sexta-feira (5/12) será chuvosa na faixa norte do estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) contemplará a faixa norte do estado com chuvas recorrentes até o próximo domingo (7/12).

Acumulados expressivos de chuva (igual ou acima de 100 mm/dia) são esperados para localidades isoladas do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. No Triângulo Mineiro e área central do estado, áreas de instabilidade provocam pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Nas demais regiões, há apenas possibilidade de chuva isolada.

