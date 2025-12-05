Previsão do tempo para BH e MG: veja como será esta sexta-feira

A sexta-feira (5/12) em Belo Horizonte deve ser de tempo instável. A previsão meteorológica indica céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia.

A temperatura mínima registrada pela manhã foi de 16°C, enquanto a máxima prevista à tarde é de 25°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 60%.

Temperaturas mínimas por regional

Barreiro: 17,6°C (3h40)

Centro-Sul: 16,5°C (4h20)

Oeste: 16°C, com sensação térmica de 6,8°C (5h)

Pampulha: 17,7°C, sensação de 19,5°C (5h)

Venda Nova: 18,6°C (5h25)

Muro de casa desaba durante chuva e mulher fica presa na Grande BH

Acumulado de chuva em dezembro

Barreiro: 86,2 mm (25,4%)

Centro-Sul: 102,7 mm (30,3%)

Hipercentro: 44,6 mm (13,2%)

Leste: 68,2 mm (20,1%)

Nordeste: 89,2 mm (26,3%)

Noroeste: 83 mm (24,5%)

Norte: 75 mm (22,1%)

Oeste: 106,8 mm (31,5%)

Pampulha: 68 mm (20,1%)

Venda Nova: 69,4 mm (20,5%)

A média climatológica para dezembro é de 339,1 mm.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A Defesa Civil segue monitorando as condições meteorológicas e orienta moradores a redobrar a atenção em áreas suscetíveis a alagamentos e deslizamentos.

Previsão em MG

Em Minas, a sexta-feira (5/12) será chuvosa na faixa norte do estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) contemplará a faixa norte do estado com chuvas recorrentes até o próximo domingo (7/12).

Acumulados expressivos de chuva (igual ou acima de 100 mm/dia) são esperados para localidades isoladas do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. No Triângulo Mineiro e área central do estado, áreas de instabilidade provocam pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Nas demais regiões, há apenas possibilidade de chuva isolada.