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LAZER E ATIVIDADE FÍSICA

BH: conheça a nova pista de mountain bike do Parque Roberto Burle Marx

Com 1,1 km de extensão e desnível de 167 metros, o novo circuito no Parque das Águas atende tanto ciclistas experientes quanto novatos na região do Barreiro

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CS
Cauê Siwek*
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Cauê Siwek*
Repórter
29/07/2026 18:55

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Nova pista em formato de
Conheça a nova pista de mountain bike do Parque Roberto Burle Marx, em BH crédito: Divulgação/Igor Marcos Andrade

Os amantes do ciclismo de montanha e do esporte ao ar livre ganharam uma nova atração na capital mineira. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) inaugurou um circuito exclusivo para a prática de mountain bike dentro do Parque Municipal Roberto Burle Marx, popularmente conhecido como Parque das Águas, localizado no Bairro Flávio Marques Lisboa, na região do Barreiro. 

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O novo percurso possui 1,1 quilômetro de extensão e conta com um grau de dificuldade considerado intermediário. Projetado no formato de “U”, o trajeto percorre trechos em meio à vegetação nativa do parque, combinando subidas leves e uma descida mais técnica e desafiadora. Ao longo da trilha, a variação de altitude entre o ponto mais alto e o mais baixo chega a 167 metros.

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Embora seja voltado prioritariamente para praticantes com uma certa experiência na modalidade, o espaço também se consolida como uma ótima opção para ciclistas com bom preparo físico que buscam se iniciar no mountain bike. Para viabilizar o percurso com segurança, a área de mata passou por cuidados pontuais antes de ser aberta ao público.

Para garantir a integridade dos praticantes, a Fundação de Parques reforça que é fundamental o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), sobretudo o capacete.

O Parque das Águas conta ainda com uma estrutura de apoio dedicada aos ciclistas, dispondo de banheiros e bebedouros próximos ao circuito.

Vale destacar que, além da pista de mountain bike, o parque permite a circulação comum de bicicletas em suas vias internas para passeios de lazer em família. Nesses casos, o limite de velocidade é de até 10 km/h nas áreas compartilhadas com pedestres, sendo proibido o tráfego sobre canteiros e gramados ajardinados.

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Serviço

  • Local: Parque Municipal Roberto Burle Marx (Parque das Águas)
  • Endereço: Av. Ximango, 809 – Bairro Flávio Marques Lisboa, Barreiro – Belo Horizonte/MG
  • Informações e horários: Consulte o portal oficial da Prefeitura de Belo Horizonte (pbh.gov.br).

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice 

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