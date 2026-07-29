BerryBites lança linha de sobremesas congeladas

BerryBites, fabricante de alimentos, lançou uma linha de seis sobremesas congeladas em embalagens com duas porções. A iniciativa amplia o portfólio da empresa, que já comercializa bombons congelados, ovos de Páscoa e waffles em versões sem açúcar adicionado.

A nova linha está disponível nas 250 lojas da rede Swift em todo o Brasil, nas redes paulistanas St. Marché, Natural da Terra, Pão de Açúcar e Mambo, nas lojas do Hortifruti e Zona Sul, no Rio de Janeiro, na rede Angeloni de Santa Catarina, nas lojas do Savegnago no interior paulista, bem como nas lojas Casa Santa Luzia e Varanda, ambas em São Paulo. No segmento de food service, os produtos são utilizados nos restaurantes Joakins, Franz Café e Pati Piva, também em São Paulo, e são comercializados no marketplace Berry Goods.

Os produtos são apresentados prontos para consumo, exigindo apenas descongelamento em temperatura ambiente. Segundo Ricardo Cotrim, CEO da BerryBites, a linha cria uma nova categoria no varejo ao oferecer sobremesas pré?porcionadas que não requerem montagem ou preparo prévio, atendendo a demandas de praticidade tanto de consumidores finais quanto de estabelecimentos de alimentação.

Fundada por Cotrim em maio de 2024, a BerryBites iniciou suas operações com bombons de mirtilo e framboesa congelados, inspirados no doce argentino Franuí. Os bombons, denominados “bites”, foram lançados com recheio de mirtilo, coberturas de chocolate meio amargo e ao leite, formulação sem açúcar adicionado e 20?g de proteína por porção. Posteriormente, a empresa ampliou a oferta com versões de 70?g, ovos de Páscoa congelados e waffles em quatro sabores, incluindo opções sem açúcar e com recheios de mirtilo e framboesa.

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Em declarações, Cotrim ressaltou que a inovação tem sido um elemento central na estratégia da BerryBites para posicionar seus produtos como opções premium no varejo. A empresa mantém presença em cerca de 175 pontos de venda no país, consolidando sua atuação nos segmentos de supermercados, lojas especializadas e food service.