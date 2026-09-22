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Oficina 'ensina' famílias a contar histórias por meio de fotografias

Oficina da Memória, que acontece em outubro em BH, tem a proposta de transformar fotos digitais em papel e, com isso, criar memórias afetivas entre gerações. Veja como participar

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
22/09/2026 13:47 - atualizado em 22/09/2026 13:50

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Evento convida famílias a contarem suas histórias por meio de 100 fotografias que serão impressas para montar um álbum
Evento convida famílias a contarem suas histórias por meio de 100 fotografias que serão impressas para montar um álbum crédito: Divulgação/Oficina da Memória

“Se você tivesse que escolher apenas 100 fotografias para contar a história da sua família, quais escolheria?”. Esta é a pergunta que permeia a Oficina da Memória, evento que pretende reunir 160 famílias em Belo Horizonte, nos dias 17 e 18 de outubro, para montar um álbum que as representem. A atividade será ministrada pela fotógrafa Rozalia Del Gaudio. 

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O objetivo da experiência é discutir a transformação na relação dos brasileiros com a fotografia e a memória familiar em um mundo onde o celular se faz presente na maioria dos lares. A oficina também se baseia em dados para mostrar o quanto a tecnologia está presente no dia a dia.

Em 2025, o Brasil chegou a 272 milhões de smartphones em uso, segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), o que corresponde a 1,3 aparelhos por habitante. No mesmo ano, 167,4 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais tinham celular para uso pessoal, ou seja, oito em cada 10, segundo o IBGE. Além disso, a internet está presente em 95% dos domicílios brasileiros. Ou seja, nunca foi tão fácil produzir e armazenar imagens.

Durante a oficina, cada uma das 160 famílias poderá selecionar até 100 fotografias, recebê-las impressas e construir um álbum. Será possível acompanhar uma família de três gerações nesse processo e observar quais fotografias são escolhidas, quais são descartadas e, principalmente, quais histórias aparecem quando as imagens deixam a tela e passam novamente para as mãos.

Além disso, a Oficina da Memória, projeto idealizado pela fotógrafa Cássia Cinque, será um espaço para reunir personagens, fotógrafos, pesquisadores de memória e especialistas em comportamento digital.

Oficina da Memória

Data: 17 e 18 de outubro

Horário: das 9h às 12h ou das 14h às 17h

Local: Centro Cultural Unimed-BH Minas ( Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes)

Valor: R$ 180 por família (podem participar até quatro integrantes)

Classificação: Livre 

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Inscrições pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/oficina-da-memoria/3530289?share_id=copiarlink

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